Nagy volt a nyüzsgés a kertészetek standjai előtt; sokan vitték a virágzó muskátlikat, amelyek a piros, bordó, pink, mályva és a fehér színében pompáztak, hogy odahaza az ablak díszévé váljanak. A többi klasszikus balkonnövény is kelendő volt, így petúniát, primulát és árvácskát is sokan választottak otthonuk ékének.

A vágott virágok között is volt válogatnivaló, az őstermelőknél már bimbódzó pünkösdi rózsára is bukkanhatott a szemfüles vásárló. Ezen a pénteken is sorban állás volt friss sertés- és baromfihúsért, de egyre jobban fogynak a grillezés alapanyagai is, nem beszélve a házi készítésű sajtokról, amelyekből ezúttal is széles választékot hoztak a somogyi termelők.