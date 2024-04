Tegnap ismét átadták az utánpótlás „legjobbjainak” járó díjakat. Szeretném mondani és érezni, hogy nagy megtiszteltetés számunkra, mert így van, hogy ismét díjat kaptunk, de sajnos a versenytáncnak, ennek a csodálatos és iszonyatosan nehéz műfajnak ismét a lejáratását láthattuk. Hogy miért szántam rá magam, hogy erről írjak? Mert eddig belül a szívemben éreztem az elmúlt években ezt, amióta kaposvári egyesület rendezi a Diákolimpiát, de mostanra már annyira szúrja a szemét ez mindenkinek, hogy mindenhol belebotlok és negatív már-már cinikus véleményekkel találkozok. Ezt a levelet most azért írom, mert nekem a tánc, az igényes, nagy munkát igénylő és elképesztően színvonalas versenytánc a mindenem, a munkám és vérzik a szívem, hogy így gondolnak rá a kaposváriak, ahogyan tapasztalom évről évre, de most annyira, hogy fel kell emeljen a szavam.

Már cikk is születik erről és mélységesen egyetértek a sonline szavaival és azzal, ami kihallatszik e szavak mögül:

- „Azt például tudták, hogy a kitüntetettek közel a fele a táncsport képviselői?”- igen, ez a rangját ennek a díjnak sajnos teljes mértékben lealacsonyítja és ezzel kell valamit tenni, én úgy gondolom.

- „Tavaly 16 olyan diáksportoló volt, akik korosztályos országos bajnokok és egyben diákolimpiai győztesek voltak. Csupán öten voltak az atlétika, a dzsúdó, az úszás és a ritmikus gimnasztika képviselői.”- ebből a 16 emberből 3 volt, akik valóban a színvonalas műfajokban tettek le az asztalra, és annak bizonyítéka hogy ezt nem elfogultságból írom az, hogy ebből 1 fő a BNK táncosa. A többi olyan formáció tagja, ahol nem indult ellenük senki, vagy csak 1 csapat, mivel sajnos ebben a műfajban sikerült megtalálni azt a kiskaput, ahol erre lehetőség nyílt. Nem lenne sokkal jobb annak a 3 embernek örülni és valóban büszkének lenni, mert ők óriási munkát fektettek bele hogy elérjék ezt az eredményt? És így ugyanoda tartoznánk mint a nívós sportágak, mert ez is egy nehéz és nívós sportág a komoly kategóriákat tekintve.

- „a többiek mind a tánc világát képviselték. Félszáznál is többen voltak „csak” diákolimpiai győztesek, egy híján pedig húszan korosztályos országos bajnokok táncfronton.”- ez a szám és aki ott volt és láthatta kimenni a gyerekeket- számomra a tánc mint igényes műfaj leértékeléséhez vezetett, mint a cikkből is kiderült.

- „Amiért igazán leültem a számítópépem elé, az a röplabda. A bajnok Fino Kaposvárt nem véletlenül választották meg a megyeszékhely legjobb csapatának. Az aranycsapat tagjai közül mégis csak Bögöly Gábort és Iván Bencét láthattuk – na meg több röpis utánpótlás-válogatottat –, mert a bajnokok köszöntésénél valamiért és valahogy bizony kimaradtak.

Mint ahogy szerdán délután sem lehetett őket látni. Igaz, tavaly a korosztályos együtteseik nem állhattak a dobogó legmagasabb fokán, négy alkalommal is a másodikak voltak. Pedig ez jóval értékesebb, mint mondjuk egy „B” kategóriás arany, legyen is szó bármilyen sportágról.”- mélységesen egyetértek az íróval, mint ahogy tavaly és idén éreztem magam, amikor nekem is volt olyan tanítványom több is, aki a nagyon népes 60-70 fős mezőnyből 2. lett és nem kapott díjat, bár képviselte Magyarországot világbajnokságon, míg a Diákolimpia „bajnokai” sorra mentek ki, olyanok akik hetente 2 alkalommal az iskolai tánc keretei között néha-néha eljárnak szakkörre.

Szeretném tisztázni a dolgokat, mert amikor a közel 100. tánc bajnokot hívták ki hallottam körülöttem többek hőbörgését és véleményét, amivel teljes mértékben egyetértek, mögöttem a beszélgetést, ami így hangzott:

„Már megint tánc??? Hát persze, ahány zene, annyi kategória van táncban, persze hogy mindenki bajnok.”

Nekem, mint szakembernek nagyon kellemetlen volt ezt hallgatnom, mert egyáltalán nem így van és ezt szeretném megértetni és bizonyítani.

Számomra fontos lenne az, hogy a tánc műfajnak, amibe beleszerettem és keményen dolgozunk érte, a presztízse ismét szárnyalhatna és ezt szívügyemnek tekintem.

Igazuk van a mögöttem ülőknek, hiszen mióta kaposvári egyesület rendezi a diákolimpiát, rengeteg kategória került be, amiknek nem kellene, szét lettek szedve a kategóriák....stb. Ennyi kategória nincsen a hivatalos MTASZ versenyeken.

Formációs kategóriákban csak egy iskolába járók nevezhetnek. Mivel helyben van és rengeteg helyen tanítanak, így a legtöbb formációs kategóriákban csak ők indulnak, illetve egymás ellen a kaposvári iskolák. Ez nem diákolimpia országos döntő a szememben, de mint hallottam a közönség elégedetlenségét, senki szemében sem.

És történt egy VB 2. hely, amit sokan kitettek, elképedve láttam, hogy micsoda eredményként osztotta meg mindenki a formációs VB 2. helyet. Akkor íme az eredménylista:

https://www.worlddancesport.org/Event/Competition/World-Championship-Cambrils-23888/Youth-Choreogr.-Latin-Big-Team-60973/Ranking

Ketten voltak, tehát utolsók lettek!

Egy igazi Világbajnokság, aminek van nívója és amikben mi is versenyzünk így néz ki:

https://www.worlddancesport.org/Event/Competition/World-Championship-Bremen-23114/Junior-II-Latin-57590/Ranking- minden ország két párost delegál, ezen a VB-n körübelül 40 ország képviselte magát.

Szeretném jelezni, hogy az igazán igényes műfajokban nem ilyen könnyű címet szerezni!

Sőt!

És akkor bizonyításként szeretnék csatolni pár eredményt:

Formációs eredmények:

Társasági táncok magyar bajnokai:

http://ksis.szts.sk/mtasz/sutaz.php?sutaz_id=10344

Két ugyanabból az egyesületből álló indult egymás ellen, így lett egy csomó Magyar Bajnok

Lányformáció standard, ketten indultak így lettek bajnokok:

http://ksis.szts.sk/mtasz/sutaz.php?sutaz_id=10343

Felnőtt lányformáció, szintén senki nem indult ellenük, de újabb nagy számú bajnok:

http://ksis.szts.sk/mtasz/sutaz.php?sutaz_id=10303

Van két kategória ami talán népesebb ebben a formáció kategóriában, ott az eredmény is látható:

http://ksis.szts.sk/mtasz/sutaz.php?sutaz_id=10302

http://ksis.szts.sk/mtasz/sutaz.php?sutaz_id=10345

És akkor mutatom a Magyar Bajnokságot egy normál kategóriában:

http://ksis.szts.sk/mtasz/sutaz.php?sutaz_id=9857

24 ellenfél- és ez csak a legmagasabb szint, az országban ebben a korosztályban alacsonyabb szinten 100 feletti páros van- ebből 1. helyezettnek lenni eredmény és nem az én táncosaim de ők rengeteg munkát fektetnek bele és megérdemlik a díjat, sőt, azt érdemelnék, ha úgy kapnák az elismerést, hogy érezzék, ez tényleg megtisztelő, mert ritka és csak az kapja, aki kimagasló teljesítményt nyújt, mint ahogy a kaposvári kimagasló táncosok mind ezt érdemelnék, a tavalyi évet tekintve utánpótlás korosztályban 4 táncos az előző kettő és ők:

http://ksis.szts.sk/mtasz/sutaz.php?sutaz_id=9859

Mert a tánc legnívósabb műfajaiban, hogy mit raknak bele a gyerekek és szüleik?

- heti 5 -6 több órás edzés

- külföldi tánctáborok

- heti erősítés személyi edzővel

- heti rendszerességgel nyújtás komoly szakemberekkel

- mentál tréning

- különórák neves edzőkkel.

Akik ezt így csinálják , egy VB-n sokszor a 12-be sem jutnak, mégis óriási teljesítmény.

Ezeket kellene díjazni és helyreállna a rend.

Pedig a táncnak van egy nagyon magas színvonalú ága, szeretném ha ezzel mindenki tisztában lenne.

És az csodás és borzasztóan sajnálom, hogy a díjaknak nincsen jelenleg presztízse.

Diákolimpia:

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2023/05/Tancsport-eredmenyek-2023-Szolok.pdf

Zölei Alexandra 31-ből lett 1.

Balassa Bíbor 21-ből

És akkor íme a formációk:

https://www.diakolimpia.hu/wp-content/uploads/2023/05/Tancsport-eredmenyek-2023-Formaciok.pdf

Kaposvári iskolák szinte csak maguk ellen, vagy egymás ellen.

Ebben a városban sajnos a tánc népszerűsége leáldozóban, véleményem szerint egy vezetőnek nem a díjak halmozása hanem a minőség lenne a célja.