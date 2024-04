A fiatalok belenézhettek a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu szerkesztőségének napi munkájába, de podcast stúdiónkban mikrofon mögött is megnézhették, milyen egy digitális tartalomkészítő szakember munkája. – Az iskolában nagyon fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a gyerekekkel a digitális eszközöket, ezért nem csak ezen az egy héten, de egész évben nagy hangsúlyt fektetünk erre, mondta Tilk Csilla, az intézmény pedagógusa.



Ennek köszönhető az is, hogy a gyerek roppant felkészült a digitális világ veszélyeiről. – Volt múltkor is előadás egy rendőrségről jöttek és mondták mit nem szabad feltölteni az internetre. Nagy részét már tudtuk, mert Csilla néni is mondta, de új információkat is kaptunk, mondta Jakab Olívia.

A diákokat Lengyel János, főszerkesztő köszöntötte a szerkesztőségben, aki beszélt munkatársaink feladatairól. Ezt követően a gyerekeket Barkóczy László, online szerkesztő kalauzolta a szerkesztőségben és mutatta meg nekik azt is, hogyan készülnek a Sonline Podcast adásai, amely felvételében ezúttal az igali iskolások is részt vehettek.