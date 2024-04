A Balaton partján rendezik Balaton Maraton és a hozzá kapcsolódó III. Országúti Kerékpáros Maraton Országos Bajnokságot, amely igazi ünnep a kerékpározás szerelmeseinek. Az esemény nem csak sportteljesítményről, hanem a Balaton és környékének szépségéről is szól.

Az esemény célja amellett, hogy a kerékpáros sportot szeretnék népszerűsíteni, az amatőr versenyzőknek is lehetőséget kapnak, hogy megmérettessék magukat, és akár kvalifikáljanak a világbajnokságra.

A verseny Siófok Fő terén veszi kezdetét, ahol a Víztorony adja a startvonalat. Innen indulnak a bátrak a 200 kilométeres útvonalra, amely a Balaton körül vezet keresztül Somogy, Zala, Veszprém, és Fejér megyén. A táj szépsége, a friss balatoni levegő, és a közösségi élmény garantált motiváció minden résztvevő számára.

A Balaton Maraton nem csak a profiknak szól. A "Szabadon" kategória lehetőséget ad azoknak is, akik saját tempójukban, időmérés nélkül szeretnék teljesíteni a távot. Ez a lehetőség különösen azoknak szól, akik a részvétel öröméért állnak rajthoz, nem pedig az élsport kihívásaiért.

További részleteket a verseny oldalán olvashatnak.