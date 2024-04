A Majális délelőttje során izgalmas főzőverseny zajlott, amelyen öt csapat mérettette meg magát.

A Böllér Klub csülkös pacallal, a Szárszói Rongylábúak – Szárszói Néptáncegyüttes – sült csirkemájas, csirkés raguval, Az Öreg Halász csapata velős pacallal, míg a Malackodó csapata egy egész malacot sütött nyárson. A nagykondérben és a nyárs felett készülő finomságok illata már messziről csalogatta a vendégeket, akik később meg is kóstolhatták az ételeket.

A zsűriben Fodor Zsolt szakács, Fekete János polgármester, valamint vendég zsűritagként egy helyi nyaraló tulajdonos foglalt helyet. A döntés nehéz volt, mivel minden elkészült étel rendkívül ízletesnek bizonyult. Végül a zsűri nem tudott győztest választani, így minden csapat emlékérmet, emléklapot és finom helyi bort kapott jutalmul.

A balatonszárszói Majálison természetesen a gyerekek sem maradtak ki a mulatságból.

Számukra is különféle programokkal készültek a szervezők: kipróbálhatták a szumó játékot, felülhettek egy rodeó bika hátára, ugrálhattak légvárban, de még a lövészetet is kipróbálhatták a helyi Lövészklub jóvoltából.

A nap folyamán Dj. Szabó Gábor szolgáltatta a zenei aláfestést, majd Szabó Ádám és Magyar Rózsa fellépései következtek, amelyek igazi fesztivál hangulatot varázsoltak a közösségi térre. Az estét egy fergeteges retro diszkó zárta, ahol mindenki táncra perdült a jól ismert slágerekre.

A Majális egész napos eseménye nemcsak szórakoztató, de közösségépítő szerepet is betöltött, hiszen a helyiek mellett sok kiránduló is részt vett az ünnepségen. A hétvégi időzítés lehetővé tette, hogy azok is csatlakozzanak, akik hétköznap nem lett volna lehetőségük leutazni a Balatonra. Így a balatonszárszói Majális mindenki számára maradandó élményt jelentett.