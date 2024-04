Egészségügyi maszk takarja az arcát, kapucni a fejét – a betörő a donneri biztonsági kamerák felvételein is feltűnt, és jól hallható, hogy a vékony, fiatal férfi nem tud parancsolni a bélgázainak. A közösségi média hozzászólásai alapján a Kodály és Zrínyi utcában fordult meg, benyitott a kapukon, és lazán sétálgatott az udvarokban. Arról nem tudni, hogy el is lopott volna valamit. Hosszas utánajárás után azt hallottuk, hogy a Kodály Zoltán utcában besurranva elvitt egy pénztárcát, de senki sem tudja, hogy honnan. Egy aberrált, legyintett rá egy az autóját bütykölő férfi a Kodályban. A Zrínyi utcában éppen egy jól megtermett kutya napozott az úttesten, erre biztosan nincs könnyű dolga egy betörőnek. A donneri közbiztonság helyzetéhez mindenkinek van észrevétele.

– Több rendőr kellene, amikor a készenléti rendőrök a cseri parkba költöztek, még sűrűn járőröztek erre, de azóta alig járnak – mondta Tóth István, aki maga is rendőr volt valaha, és látta a videót a betörőről.

– 1954 óta lakom az Iszák utcában, és akkor még tiszta volt a környék – jegyezte meg a 72 éves Harsányi József. – A közterület, az árkok most tele vannak szeméttel, és amikor betelefonáltam a közterület-felügyeletre, az volt a válasz, hogy minek avatkozom bele.

– Szüntessék meg a rendetlenséget és az utcai csoportosulást a söröskorsós körforgalomnál! – fakadt ki egy középkorú járókelő. – Nekem is beszóltak, hogy spicli vagyok, pedig csak egy rendőr ismerősömmel beszélgettem.

– Mindenkire vonatkoznak a KRESZ-táblák vagy nem? – kérdezte két nyugdíjas férfi, akik ételhordóval sétáltak a Zrínyi utca elején, és a szabálytalankodó autósokra panaszkodtak. – A lopás nem jellemző, inkább autókat adnak-vesznek erre.

– Az idősebb romákkal normális a kapcsolatom, de a rendetlenkedő fiatalok engem is zavarnak – mondta egy magas férfi. – Megkérdeztem az öregektől, hogy mi történik, ha nyakon csapom az egyik szemtelenkedő fiatalt? Akkor neked megyünk, válaszolták. Akkor csapd te nyakon, tanácsoltam. Az a probléma, hogy a fiatal korosztály már nem tiszteli az időseket, és ez már nemzedéki és nem kisebbségi kérdés...



Tovább keresik a donneri fantomot a rendőrök Megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy érdeklődjünk a fantombetörő ügyéről. Március közepe óta nem hozott eredményt a nyomozás, vagy legalábbis ezt nem kötik a kérdező orrára. A válaszukból kiderült, hogy továbbra is büntetőeljárás folyik az ügyben, de a nyomozás érdekeire tekintettel nem áll módjukban információt adni a nyomozás állásáról. Arról nincs információ, hogy a szellentős betörő visszatért volna a környékre, és bement volna újabb házakba vagy melléképületekbe.