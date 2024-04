Tóth Dániel, szervező elmondta, hogy százhúsz autót neveztek és Rulek Gábor szervezésében szemétszedést is tartottak a pálya területén. Emellett helyfoglalási akciót is hirdettek a kempingben, már előre lehetett kiválasztani a pihenőhelyet a júniusi fesztiválra. A könnyített pályák mellett finomságokkal, például forró kürtös kaláccsal is készültek a vendégeknek.