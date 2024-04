A több mint 184 millió forintos állami és uniós támogatásból felhúzott két csoportszobás intézménybe 28 gyereknek tudnak helyet biztosítani. Ballér Péter a település polgármestere lapunknak elmondta, nagy szükségük volt a bölcsődére, mert az óvodában korábban egy minibölcsőde működött, ahol csak hét gyerek fért el.

– Szeretnénk ha a családok nem a városba vinnék el gyermekeiket, hanem itt hagynák helyben – emelte ki Ballér Péter. – Ezzel a beruházással teljessé vált az intézményrendszer a faluban. Az óvoda és az iskola mellett önálló bölcsődénk is van most már. Szerencsére nagy az érdeklődés a szolgáltatás iránt. Egy csoport már megtelt, de vannak még üres helyek. Bárki számára nyitottak vagyunk, így a környék településeiről is fogadunk fiatalokat. Jelenleg is van kettő somogysárdi gyerek a bölcsődében – tette hozzá a polgármester. Az átadón Móring József Attila országgyűlési képviselő, Biró Norbert a somogyi közgyűlés elnöke és Neszményi Zsolt somogyi főispán is részt vett.