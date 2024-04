Egy közlekedési szakportálon jelent meg a hír, hogy egyes dokumentumok alapján azt valószínűsítik, hogy a vasúttársaság vonalbezárásokat tervez. Egyes mellékvonalakon autóbusszal váltanák ki a vonatközlekedést, például Siófok és Kaposvár között is.

A Siófok–Kaposvár 35. számú vasútvonal bezárásnak híre már többször szárnyra kapott, vasutas emlékek szerint ez már 20 évvel ezelőtt is téma volt. Vannak olyan járatok, Kisbárapáti és Tab között, ahol sokszor utas sincs. De az is igaz, hogy az ország leghosszabb működő mellékvonalának vonalvezetése miatt több somogyi településen ez az egyetlen módja, hogy eljussanak a helybéliek a megyeszékhelyre. A MÁV ezúttal sem erősítette meg, hogy ilyesmit terveznének. Kérdésünkre azt közölték: egyetlen újabb mellékvonal esetében sincs döntés módváltásról vagy bezárásról. – Ilyen döntés előkészítése nem zajlik a vasúttársaságnál. A sajtóhírekben említett levél tartalmát nem tudják megerősíteni, annak keletkezési körülményeit, okait vizsgálják. Az idézett levél szövege így semmiképp sem tekinthető hivatalos MÁV–VOLÁN-álláspontnak – fogalmazott a vasúttársaság a szerkesztőségünkhöz eljuttatott írásos válaszában. A MÁV-START folyamatosan figyeli a szolgáltatási területén az utasszámok alakulását, a vonatok kihasználtságát, időközönként utasszámlálási, illetve piackutatási tevékenységet folytat. Megjegyezték, hogy a megkeresésben foglalt vasútvonalat érintően nem is kértek utasszámlálást. Szezon előtt nem annyira forgalmas a siófoki pályaudvar, Kaposvárról is érkezik szerelvény.

A Nagyatád–Somogyszob vonal áldozatul esett korábban

Lázár János közlekedési- és építésügyi miniszter tavaly novemberi somogyi látogatása alkalmával amellett, hogy a 35-ös vonal bezárását cáfolta, arról beszélt kérdésünkre, hogy decemberben minden olyan vonalat, ahol közlekedési eszközváltás volt, megvizsgálnak. A forgalmi adatok és az összegyűjtött tapasztalatok alapján megnézik, kell-e változtatni a jelenlegi helyzeten. Azt is megkérdeztük a MÁV-tól, hogy ezen a vonalon terveznek-e változást. – A közlekedésimód-váltásban érintett 10 vasútvonal esetében a 2024/2025. évi menetrendváltásig továbbra is vonathelyettesítő buszok járnak, egyelőre a Somogyszob–Nagyatád vonalon sem terveznek változtatást, ahol ugyancsak buszok járnak.

Fájó pont volt a Dombóvár és Kaposvár között lévő települések lakóinak, amikor két éve a téli menetrendváltáskor a két város közötti megállók többsége áldozattá vált. Azóta csak Nagyberkiben és Kaposszentjakabon áll meg a vonat. Megkérdeztük, hogy lesz-e változás, hiszen korábban még aláírásgyűjtést is szerveztek a polgármesterek. Erre választ nem kaptunk, csak annyit írtak, hogy ahol nem áll meg vonat, ott van buszlehetőség.