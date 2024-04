Meglátásunk szerint a turizmus és vendéglátás, mint iparág, szélesebb szerepet játszik egy ország gazdasági és társadalmi fejlődésében, hiszen alulról építkezve nem csak a benne dolgozókra van közvetlen hatása, hanem a hozzá kapcsolódó termelői, kereskedői, edukációs szakemberek és közösségek mellett a társadalom azon szereplőinek is jövő képet tud mutatni, akik esetleg valamilyen testi fogyatékkal vagy pedig, gyermekvédelmi szakellátásban élnek.

Csapody Balázs, az egyesület alelnöke elmondta: partnerükkel, a Toyota Sakura-val karöltve megalapították a Sakura (cseresznyevirág)- díjat, mellyel a kimagasló teljesítményt nyújtó vendéglátósokat, szakembereket szerették volna elismerni. Hozzátette: a hétfői, első alkalommal megrendezett díjkiosztó ünnepségen több somogyi szakember is elismeréssel gazdagodott. A szakmai oktatásban elért kimagasló munkáért a somogyi származású Kocsonya Kálmán vehetett át díjat, aki a felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium Technikum és Szakképző Iskola szakmai igazgató-helyettese. Elismerték azokat a szervezeteket is, amelyek tagjai a minőségi hazai nyersanyagok népszerűsítésében egész évben biztosítják az álltaluk vagy közösségük által megtermelt, feldogozott termékeket is. A Somogyi Helyi Termék Egyesület mellett a balatonfenyvesi Hubertus-Hof Hotel&Restaurant örülhetett az elismerésnek. Egy Sakura virágot kapott a fonyódi A Konyhám Stúdió 365, kettő Sakura virágot a kéthelyi Lokal47 étterem és bor bár és a balatonszemesi Kistücsök Kistücsök Food & Room és séfszobájuk. A legmagasabb, három virágos díjat a tatai Platán Gourmet Restaurant kapta.

Helyi terméket a helyiek asztalára A Helyi Termék Nap-Somogy elnevezésű kezdeményezés 2015. decembere óta működik Somogyban, megjelenési lehetőséget szervezve a megyében élő, tevékenykedő élelmiszer előállító kistermelőknek, őstermelőknek és kézműveseknek. Ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát a Somogyi Helyi Termék Egyesület, 2018-ban tizennégy taggal alapították meg a szervezetet, ma már harminc taggal működnek. Krista Zoltán, az egyesület elnökségi tagja elmondta: nagyon örülnek a szakmai elismerésnek, amelyben nagy szerepe van vásárlóiknak is. Azt látják, egyre több vendéglátó egység fedezi fel a helyi termelők finomságait az egész évben.