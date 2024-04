Gyűltek a csokoládék a Takáts Gyula Könyvtár bejáratánál.

– 2022-ben hirdettük meg először a megbocsájtás napját és akkora sikere volt, hogy úgy döntöttünk megismételjük – mondta el Rázsits Veronika, a könyvtár igazgatója. Hozzátette: a világnap alkalmából az idei évben kölcsönzött könyvek, dokumentumok utáni felhalmozott késedelmi díjat egy csokoládéért elengedik, tovább ötven százalékkal olcsóbban lehet beiratkozni a bibliotékába. – Azt látjuk, hogy a beiratkozóknak egyharmada tizennégy év alatti, további egyharmad pedig a 30-50 év közötti korosztály – jegyezte meg az igazgató. Elmondta azt is, hogy az összegyűjtött csokoládékat nem a negyvenegy dolgozójuk fogyasztja el, hanem a gyermekvédelmi igazgatóságnak adják, általuk pedig több somogyi gyermek örülhet az édességeknek. Könyvgyűjtést is hirdettek, továbbra is várják a 2000 után megjelent, használt, de még jó állapotú könyveket, amelyeket a tavasz folyamán egy könyvbörzén értékesítenek. A bevételből alapítványuk nyári táborokat szervez és a könyvtárosok továbbképzéseit támogatja.

– Tavaly az utcán rengetegen megálltak könyveket vásárolni, sok gyűjtő is megjelent egy-egy példányért, hiszen a 4-5 ezer forintos könyveket pár száz forintért megkaphatták – mondta el Rázsits Veronika. Megjegyezte: a legnépszerűbbek a romantikus regények, a krimik, de óriási az igény a gyermekkönyvekre is, bár ezekből kevesebb érkezik hozzájuk. A Takáts Gyula Könyvtárban egyébként harminchárom könyvtáros dolgozik, akik Somogy összes városi könyvtárával kapcsolatban vannak és 231 kistelepülést látnak el könyvekkel. A könyvtárosok világnapját 2011 óta rendezik meg az American Library Association (Amerikai Könyvtárak Szövetsége – ALA) és az International Federation of Library Associations and Institutions (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége – IFLA) kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és könyvtárosok nyújtotta értékekre. Országszerte több programmal, akciókkal készülnek a bibliotékák.