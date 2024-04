Ahány nemzet, annyiféleképpen képzelik el a jövőt: a britek betiltották gyerekeiknek, unokáiknak a dohányzást, a németek pedig eközben legalizálták a marihuánát. Döntse el mindenki, hogy melyik a szimpatikusabb irány. A tények mindenesetre ezek: az EU lakosságának 19,7 százaléka dohányzik. A füvezési szokásokról érthető okokból nincsenek ilyen pontos adatok. Cigarettázásban a bolgárok verhetetlenek, ott a lakosság 28,2 százaléka füstölög napi szinten. Magyarország sem marad el sokkal, hiszen honfitársaink 25,8 százaléka dohányzik naponta. Hazánkban 1990 és 2017 között több mint 800 ezren haltak bele a dohányzás káros hatásaiba. Éppen magyar kutatók bizonyították be tavaly, hogy a dohányosok körében gyakrabban fordul elő a krónikus hasnyálmirigy-gyulladás.

Egy felmérésen a megkérdezett dohányosok többsége azt mondta, ha tehetné visszaforgatná az idő kerekét és sosem szokna rá a cigarettára. Kelet-európaiként én még azt is hozzátenném: nem csak az egészségünk megóvása miatt szabadulnánk a cigarettától, hanem azért is, mert fájdalmas rádöbbenni az évek múltán, hogy egy autó árát elpöfékelte az ember. Emlékszem még arra, amikor mindössze 500 forint volt a cigaretta, de arra is, amikor a 300 forintot sem érte el az ára. Ma pedig már 2 ezer forint felett van egy doboz.

Ha innen nézzük, az infláció eredményesebben védi az egészségünket, mint akármilyen törvényi tiltás. Ha tehetnék, visszaforgatnák az idő kerekét.