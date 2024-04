Szászfalvi László országgyűlési képviselő ünnepi beszédében elmondta, hogy már az 1170-es években már volt a városról írásos említés. Hunyadi Mátyás királyunk mezővárosi rangot is adott a városnak, amit később ismét elnyert. 1971. április 25-én kapott városi rangot. – A közösség boldogulásának záloga a közösségért végzett munka. Épp ezért a mai nap a közösség boldogulásának is az ünnepe. Nagyatád ma a reneszánszát éli, mert volt jó múltja és lesz biztos folytatása is a megkezdett munkának, fejlődésnek – mondta a képviselő.

Fotók: Györke József

– A mai nap egy ünnepi találkozás. Megbeszéljük, honnan indultunk és hova tartunk. Az évek során sok minden megszűnt a városban, de helyén találtunk új lehetőséget. A volt pártközpontból szociális otthon lett, a tűzoltóság épületében idősek nappali ellátása folyik. Megújult a sportcsarnok, az iskola – idézte fel beszédében Ormai István polgármester. Hozzátette: folytatjuk, amit elődeink elkezdtek. Céljaink jók, szándékaink tisztességesek.

Az ünnepségen elismeréseket adtak át a városért, a város lakóiért dolgozó lokálpatriótáknak. Több évtizedes példamutató orvosi munkájáért életműdíjat kapott Fábián Csaba háziorvos és Kováts Lajos a Nagyatádi Kórház pszichiátriai osztályának vezető főorvosa. Nagyatád Város Díszoklevelét kapta: Csicskó Józsefné, Horváth József, a Konzervgyári Szakszervezeti Nyugdíjas Klub, Piri Attila, Tóth Csaba, Vojkovics Ferenc, Wirth László. Nagyatád Szolgálatáért díjban részesült: Druskóczi Zoltánné, Grofsics Mónika, Halmai József és a Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete. Nagyatád Városért kitüntető címet érdemelte ki Beleznai Katalin.