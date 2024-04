Ismét napirendre került az energiaitalok fogyasztásának betiltása kiskorúak körében. Nem először, hiszen már tavaly is felreppent a hír és nagyjából 2010 óta folyamatosan beszédtéma az energiaitalok veszélyessége. Nálunk sokkal fejlettebb nyugati országokban tilos az energiaitalok normál üdítőként való értékesítése, így Franciaországban, Dániában, Norvégiában, de már Romániában is. Hazánkban 2011 óta népegészségügyi termékadó, vagy ismertebb nevén csipszadó terheli. Ez azonban nem gátolja a fiatalokat abban, hogy megvegyék az instant energiát ígérő italt. Sőt a bulizók körében jól ismert koktél a pezsgő és energiaital elegye, amitől rekordidő alatt ki tudja ütni magát az ember. Sokan pedig azért isszák, mert vizsgára készülnek, edzés előtti pörgetőként használják, vagy mert menő.

Pedig nem az. Fokozott fizikai terhelés esetén szívritmuszavarhoz vezethet, erre egy 2010-es ÁNTSZ-ajánlás is már felhívta a figyelmet. Az energiaital fő hatóanyaga a koffein, ami egy csésze kávé háromszorosa is lehet. Ez elfedi a fáradtságot és megemeli a nyugtató hatású adenozin termelődését, ezért van az is, hogy egy idő után már csak fáradtabbnak érzi magát az ember.

Az energiaital üres kalória fémdobozban, hiszen rengeteg cukrot tartalmaz, de más tápanyagot alig vagy semennyire nem találunk benne. Korábban meghalt egy hatéves tőle, idehaza pedig kómába került egy 18 éves fiú, miután megállt a szíve a fogyasztásától. Azt nem is értem, hogy miért tartott 13 évig felvetni a javaslatot, hogy kiskorúak számára ne legyenek elérhetőek az energiaitalok. Kíváncsian várom, hogy ezúttal betiltják-e végre, vagy ezek csak megint üres szavak maradnak és még megvárunk néhány újabb tragédiát.