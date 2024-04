A hulladékgyűjtést negyedik alkalommal szervezte meg a Balatonlellei Városszépítő Egylet. Mészáros Róbert az egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, rendhagyó volt az idei akciójuk azzal, hogy elsősorban a gyermekes családok gyűjtötték a hulladékot. Összesen húsz felnőtt és nyolc fiatal ragadt kesztyűt és kereste az illegálisan kidobott szemetet. Az önkéntesek törmeléket, műanyagot, alumíniumot, üveget, elektronikai hulladékokat, de még esernyőt és görkorcsolyát is találtak a bokrok alatt.

– Egy új és egy jól megszokott helyszínen dolgoztak az önkénteseink – mondta Mészáros Róbert. – A Várszói út és a Látrányt összekötő útszakasznál egészen a szennyvíztározóig szedtük a szemetet. Ezen a környéken már a korábbi években is gyűjtögettünk. Az Erdősor utcát, illetve a Szélső utcát most először tisztítottuk meg. Ez látszott is a szemét mennyiségén. Ahol korábban is jártunk, ott valamivel kevesebb hulladék volt, de azért találtunk bőven. Viszont, ahol még nem voltunk korábban, ott elképesztően sokat szedtünk össze. A hatalmas mennyiséget a Balatonlellei Városüzemeltetési Szervezet szállította el a helyszínről. – tette hozzá a városszépítő egylet elnöke.