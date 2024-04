A légszennyezés kapcsán leginkább a természetre ható negatív jelenségekről és az éghajlatváltozásról esik szó, pedig a levegőben található por és allergén anyagok növekedése egészségünkre is kihat. A levegőben terjedő baktériumok, vírusok száma nő, az özönvízszerű esőzések miatt pedig a penészes és gombás fertőzések is jobban terjednek. Ennek következtében az allergiaszezon egyre hosszabb lesz, az asztma és légúti gyulladások, köhögés, nehézlégzés gyakrabban keseríti meg nemcsak a felnőttek, de a gyermekek mindennapjait is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Légúti Figyelőszolgálat szerint az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 51 százaléka 14 év alatti gyermek volt idén márciusban.

– Egyre több szülő panaszkodik arról, hogy gyermeke havonta kimarad az iskolából, óvodából, mert köhög, náthás, fáj a torka. Ez nemcsak az oktatás miatt probléma – a gyermekegészségügyi rendszert is egyre jobban terheli. Fontos tehát, hogy a gyermekeket gyógyító orvosok munkáját minél több innovatív eszköz segítse, hiszen ez a pontosabb diagnosztika mellett a gyorsabb ellátást is támogatja – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „Ezért helyeztük idén a K&H gyógyvarázs pályázatunk fókuszába a tüdőgyógyászati, valamint az ortopédiai, mozgásszervi betegségek diagnosztikáját, gyógyítását segítő eszközöket, berendezéseket, eljárásokat. A magyar gyermekegészségügyi intézmények akár 4 millió forintos támogatást is kaphatnak a korszerű berendezésekre.”

A K&H gyógyvarázs pályázatra 2024. április 15. délig jelentkezhetnek a gyermekeket gyógyító kórházak, rendelőintézetek, mentőállomások, házi gyermekorvosok és vegyes praxisok a program honlapján:

https://www.khgyogyvarazs.hu/muszerbeszerzesi-palyazat/