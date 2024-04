– Egy pillanat üresjárat sem volt a hétvégi versenyen, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezett meg – mondta Mihajlovits Róbert. – Izgalmakban bővelkedett a kupa, ahol ismert cukrászok alkották a mezőnyt, de bíztam a kedvező helyezésben. Papíron megterveztem az összes édességet, a formához rendeltem a színeket és az ízeket. Öt féle, egyenként 2-2,5 dekás aprósüteményt – petit fours – sütöttem, ezek között pisztáciás gyűrű, áfonyás, mangós ízesítésű és málnás sajt tortácska is volt.

Ezt egészítették ki a fehér belga csokoládéból megálmodott szobrok, egyik a Sidney-i operaházat mintázta, a másik lenyűgöző napsugarakat és sok csodálója akadt a csokis henger kompozíciónak is. Mihajlovits Róbert negyedszer indult a szolnoki versenyen, maradandót akart alkotni, ezért először olyan karamell díszmunkával állt elő, amelyhez hat mini tortát is készített. A kaposvári oktató azt mondta: bár tanítványaival és személyesen évtizedek óta részt vesz az erőpróbákon, a szakma kihívásai állandóan érdeklik. Ez olyan műfaj, ahol alap a száz százalékos elhivatottság.

Az ország legrangosabb versenye

– A szolnoki az ország egyik legrangosabb versenye, imádtam a közeget, ahol mindenki munkaigényes, színvonalas produkcióval jelentkezett – hangsúlyozott. – A zsűri díjazza a különleges, elegáns, egyedi ötleteket, sokat nyom a latba, hogy milyen a cukrászati alkotás összképe. Legyen szó tanóráról vagy épp országos bajnokságról, meghatározó a hozzáállás, a bizonyítani vágyás: ezt szeretném átadni a fiataloknak is. Kifejezetten megnyugtató érzéssel tölt el, amikor a széchenyis fiatalok teljesítményéről azt mondja a zsűri, hogy a kaposváriak klasszisokkal jobb teljesítményt nyújtanak a többiekhez képest.