A húskedvelők pedig különféle grillkolbászok közül válogathattak Korpics Tibornál. Hamar kiürültek az epres ládát. Nagy volt a keletje a kiskorpádi szamócának.

Egy kaposújlaki kertészet pedig álló és futó muskátlikat, fuksziákat, futó epret kínált. Csaknem félszáz virággal foglalkoznak. – Jövő héten egynyári virágokat és hozunk, az árakon nem emeltünk, évek óta változatlanok – mondta Schrakta Ferenc.

Szalai Erzsébetnél pedig árvácskából volt bőséges a kínálat. Már palántákat is lehetett kapni, a bátrabbak be is vásároltak ezekből.