A szervező Fonyód Város Önkormányzata, a fonyódi kulturális intézmények és a Fonyód Média Nonprofit Kft. célja, hogy a fotókon keresztül bemutassák a város fejlődését, változásait 1989-től napjainkig.

– A 20-30-40 évvel ezelőtt készült fotók is ma már olyan helytörténeti értékeket képviselnek, amiket el kell kezdeni összegyűjteni, mert nem biztos, hogy 50 év múlva ezek az emlékek fellelhetők lesznek – mondta Varga István helytörténész. – Ezért is indítottuk a felhívást, hogy 35 esztendő távlatából próbáljunk visszatekinteni Fonyód életére. A pályázat keretében olyan fotókat várunk, amelyek helytörténeti, közéleti, kulturális szempontból érdekesek vagy meghatározó fejlesztéseket mutatnak be. A két­ezres évek elejéről már érkeztek be fotók. Az egyik kép az akkor még felújítás előtt álló Kripta villában készült, egy másik pedig a Fonyód nevet viselő hajó avatását örökítette meg.

A Fonyód elmúlt 35 évét bemutató fotópályázatra április 17-ig várják a képeket elektronikus vagy papír alapon egy rövid leírással a kép készítésének történetéről, annak időpontjáról. A beküldött fotókból egy kiállítás tekinti majd át a város változását 1989-től 2024-ig.