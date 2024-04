Levelet bontó fák mellett a somogyi városokban is rügyeznek majd a plakátok, megjelenésre várnak a politikai hirdetések, géphangú telefonhívások keresik az embert. Még nincs az a nagy izgalom, a választópolgárnak temérdek más dolga is akad, de azért érezni, benne van a levegőben, hogy nem lesz tét nélküli a voksolás, hiszen egy nyugtalanító, háború sújtotta világ van körülöttünk.

Lehet-e több nyugalmat árasztó képződmény egy hegynél? Olvasom, hogy Izlandon elnökválasztás következik, ahol több politikus, sőt átlagpolgár is rajthoz áll. A választók egy kisebb csoportja ennél is tovább ment: azt szeretnék elérni, hogy az indulók között legyen a Snæfellsjökull, a sziget ikonikus, 1446 méter magas vulkánja. Ez az a hegy, ami Julius Verne regényében, az Utazás a Föld középpontja felé-ben is szerepel. Egy 50 fős csapat dolgozik azon, hogy a hegycsúcsra is lehessen szavazni júniusban. Akad még tennivalójuk, mert a szükséges 1500 aláírásból eddig csak kétszázat tudtak összegyűjteni. A jelölt neve egyébként hóhegygleccsert jelent, és megfelel a feltételeknek, mert a 18. életévét betöltötte, helyi illetőségű és büntetlen előéletű. A hívei a kampány középpontjába a klímakatasztrófát állítják, mert Izland ma élő lakosságának fele valószínűleg a szemtanúja lesz annak, ahogy 2050-re a 700 ezer éves gleccser elolvad. Vajúdnak a hegyek, és őszintén drukkolok, hogy a végén ne egeret szüljenek. erne tette híressé a hegyet, amelyre most szavazhatnak az izlandiak.