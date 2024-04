Az autóbusz a teszt ideje alatt menetrend szerint közlekedik és díjmentesen vehető igénybe, derült ki a Kapos Holdin Zrt. tájékoztatójából.

A busz városszerte közlekedik, így többek közt a Laktanya, a Raktár utca és a Béla király utcai fordulót is érinti, s a töröcskei, a toponári vonalon is részt vesz a forgalomban. Kaposváron legutóbb egy új elektromos midibuszt próbáltak ki, a jármű akkor a helyi autóbusz állomásra gördült be a közlekedési zrt meghívására.