A veszekedés nem csak az ellentétek összecsapása, hanem egy lehetőség a megértésre és a kapcsolat elmélyítésére. Ahhoz azonban, hogy ez a folyamat sikeres legyen, fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő utat, és tiszteletteljesen, szeretettel bánjunk egymással. Vannak szabályokat, amiket figyelembe kell venni még akkor is, ha viharfelhők gyűlnek felettünk.

A veszekedés egy párkapcsolatban természetes része a társas együttélésnek. Egy-egy hevesebb vita nem csak stresszt hoz és feszültséget kelt, de lehetőséget is ad arra, hogy az érzelmeinket kifejezzük és a konfliktusainkat megoldjuk. Nagyon fontos azonban, hogy néhány alapszabályt figyelemben tartsunk még akkor is, ha úrrá lesznek rajtunk az érzelmek az adott pillanatban. Az elfogadás, az őszinte kommunikáció, az empátia, a megoldás keresése és a megbocsátás mind olyan fontos elemek, amelyek segíthetnek a veszekedések konstruktív és gyümölcsöző módon való kezelésében. Amikor a veszekedés szabályait betartjuk, lehetőséget teremtünk a kapcsolat elmélyítésére és az egymás iránti kötődés erősítésére.Ezek a veszekedés alapvető szabályai. Tisztelet: hiába a harag és a düh, nagyon fontos, hogy még veszekedés közben is próbálják meg tisztelni egymást és a másik érzelmeit. Kiabálás és hevesebb beszélgetés közben is keressék a megfelelő szavakat, kerüljék egymás szándékos megbántását.

Egy-egy veszekedés során mindkét fél úgy érzi, hogy neki van igaza és ezt próbálja is érvényesíteni. Személyiségfüggő, ki hogyan teszi mindezt. Nagyon fontos azonban, ha közös nevezőre szeretnénk jutni, hogy a másikat is meghallgassuk, próbáljuk őt megérteni. A figyelem fontos tényező még a vita hevében is.Bár nagyon nehéz kordában tartani az indulatokat, mégis érdemes odafigyelni és erősen fogni az érzelmeink gyeplőjét. Ha túl sokszor mondunk meggondolatlanul súlyos dolgokat, egy idő után már nem tudjuk visszaszívni azokat. Ha például sokszor emlegetjük veszekedés közben a szakítást vagy a válást, akkor ezek az alapvetően súlyos és komoly szavak jelentőségüket vesztik, vagy éppen ellenkezőleg, félelmet keltenek a másikban.

Fontos, hogy ne veszítse szem elől, mi a veszekedés célja

Próbálja meg elmondani a párodnak, miért alakult ki az adott helyzet, mi váltotta ki és ön szerint mi lehetne a megoldása. Ne húzzon bele egy-egy adott vita megoldási folyamatába más problémákat, ne vagdalkozzon és fókuszáljon arra, hogy minél hamarabb dűlőre jussanak. Nagyon fontos, hogy a párkapcsolatunkban lévő nézeteltérések kizárólag ránk tartoznak. Sem a környezetünknek, sem magunknak nem teszünk jót azzal, ha mások előtt veszekszünk a kedvesünkkel. Hiába nehéz, várjuk meg, amíg kettesben leszünk. Az idő amúgy is oldani tudja a feszültséget.Alapvető szabály, hogy a jelen vitákban sose hozzuk fel fel a múltbeli konfliktusokat. Maradjunk a jelen problémájánál és koncentráljunk arra, hogyan tudjuk megoldani azt. Hiába a viták és veszekedések, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, szeretjük a másikat és a megoldásra törekszünk, Éppen ezért egy-egy vita alatt is keresni kell az építő jellegű kommunikációs módszereket, mint például az érzelmek kifejezését, visszajelzéseket és a megértést.

A veszekedések után fontos, hogy képesek legyünk megbocsátani egymásnak és magunknak is. Senki sem tökéletes, és mindenki hibázhat. A megbocsátás lehetővé teszi számunkra, hogy továbblépjünk és építsük a kapcsolatunkat. Emellett megerősíti a köteléket és bizalmat épít a kedvesünkkel.