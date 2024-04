A tavalyi összességében bűnös évnek számított Magyarországon, ugyanis 2018 óta nem regisztráltak olyan sok bűncselekményt, mint 2023-ban. Országosan ugyanis 6 százalékkal több bűncselekményt követtek el tavaly, mint tavalyelőtt. Igaz ugyan, hogy a nagy súlyú bűncselekmények száma, köztük az emberöléseké is visszaesett, de a csalások és a lopások száma hatalmasat nőtt, derítette ki a Pénzcentrum. Területileg azonban óriási különbségek mutatkoznak abban, hogy hol, mekkora mértékben nőtt, illetve esett vissza a bűnelkövetések száma az országban. Somogyban egyébként 18 százalékkal csökkent a testi sértések, és 10 százalékkal az ittas járművezetések száma.

Fotó: Pénzcentrum / Forrás: Pénzcentrum

A bűntérkép alakulásában, vagyis az összes elkövetett bűncselekmény vonatkozásában Somogy vármegyében enyhe csökkenés mutatkozik, azonban ha megnézzük, hogy 2010-ben még 20 ezer körüli bűncselekményt regisztráltak rendőri eljárásokban, akkor láthatóvá válik az elkövetések visszaesésének valódi mértéke, állítja a Somogy Vármegyei Rendőrkapitányság kommunikációs szolgálata, amikor felkértük az eredmények értékelésére.

Somogyban az összbűncselekmény számot követve visszaeső tendencia mutatkozik a betörések, a lopások, az ittas- és bódult járművezetés, a testi sértések vonatkozásában is, de 2010-hez képest például a rablások száma is az ötödére esett vissza. A bűnügyi adatok elemzése során két gyűjtőkategóriával érdemes külön is foglalkozni, hívták fel erre a figyelmet. A közterületi bűncselekmények száma 2022-ről 2023-ra közel 13 százalékot esett, azonban a kiemelt bűncselekmények terén mért nagyjából 10 százalékos emelkedés némi magyarázatra szorul. Az online térben elkövetett vagyon elleni bűncselekmények hazai térnyerésével a csalás bűncselekmény ugyanis bekerült a kiemelt esetek közé. Az online csalások számának kiugró növekedést mutat, a vizsgált években csaknem megduplázódott, 2023-ban mintegy 1400 ilyen történt.

Az online csalássorozatok kiterjednek az egész országra

Az online térben elkövetett bűncselekmények számának vizsgálatakor viszont nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy ezek a cselekmények csak a felderítést végző rendőri szervek révén kapcsolódnak vármegyénkhez. Az online csalások többsége ugyanis sorozat-jellegű elkövetés, ahol az ország legkülönbözőbb pontjairól származó áldozatokat csak a csaló személye, és az ellene nyomozás folytató rendőri szervezet köti össze. A tavalyi évben több ilyen, az egész ország területét érintő csalássorozat végére tettek pontot a somogyi rendőrök, de a fentebb említett 1400 bűncselekménynek csupán a töredékét követték el somogyiak sérelmére.