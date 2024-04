Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben megfogalmazottaknak megfelelően olyan intézkedéseket tesz, amelyek hozzájárulnak a hulladékképződés csökkentéséhez, az illegális hulladéklerakás megelőzéséhez és a hulladékból érték teremtéséhez. Az illegális hulladéklerakás felszámolása érdekében jött létre a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt, ennek keretében eddig több mint 550 ezer tonna jogellenesen elhagyott hulladéktól mentesítették a közterületeket, az erdőket, a folyókat, valamint a vasúti és közúti létesítmények környékét. Az illegális szemétlerakatok helyszínének beazonosítását a HulladékRadar applikáció is segíti, melyet már több mint 31 ezer felhasználó töltött le. A kormány emellett több programot is támogat, mint például a nemzetközileg is elismert PET Kupa hulladékgyűjtő versenyeket és a TeSzedd kezdeményezést!.

Az idén 12. alkalommal megrendezendő TeSzedd! akció a Föld napján, április 22-én indul és - a Fenntarthatósági Témahét rendezvénysorozattal párhuzamosan - április 28-ig tart. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. A helyszínen gyűjthető bármi, ami kézzel, kesztyűben biztonságosan szedhető, így legfőképpen a háztartási eredetű hulladékok. Amennyiben a helyszínen nem gyűjthető hulladék található, ilyen például az építési-bontási hulladék, a gyógyszerek, az elektromos és elektronikai berendezések vagy a gumiabroncs, arról az illetékes önkormányzatot szükséges értesíteni vagy a HulladékRadar applikáción keresztül bejelenteni. A bezsákolt hulladékok elszállításáról és a gyűjtéshez szükséges eszközök - zsákok, kesztyűk - biztosításáról az Energiaügyi Minisztérium támogatásával a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. gondoskodik.

Az érdeklődők április 15-én, hétfőn 16.00 óráig jelentkezhetnek a programra a szelektalok.hu/teszedd oldalon.