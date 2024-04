Mintha ezt már láttuk volna: ha valami nem megy, attól még erőltetik! Ennek persze több oka is lehet. Vagy roppant gyenge a felhozatal, vagy a kávéházi spinndoktorok úgy gondolják, ami még nem volt, az lehet. Vagy nem! Tény, mi tény, hogy a kaposvári Pintér Attila például most azzal próbálkozik, hogy miután kilépett kenyéradó gazdája, az MSZP „kötelékéből”, független lett, de persze a pártja „közreműködésével” szerzett fizetős tisztségét nem adta vissza, aztán csak úgy melegében megjelent a DK „kötelékében”, hogy most Gyurcsány-színben induljon a városvezetői posztért. Azaz függetlenből lett DK-s ként készül a kaposvári polgármesteri székbe. Így még valóban nem indult, de minden másként már igen, s mindig ugyanazzal az eredménnyel. Lehetne mindez persze a véletlenek egybeesése is, de mivel az ehhez hasonló megoldások évtizedek óta jelen vannak a helyi politikában, ezért nehéz kikapcsolni a „tudatos” elemet. Az persze talány, hogy ha valaki mindig ugyanazt csinálja, s mindig vereséget szenved, és nem tanul abból, akkor miért is gondolja, hogy majd most másként lesz?

A pártok hazai átrendeződése másfél évtizedes jelenség. Ebből abba, onnan meg amabba, aztán politikai párt vezetőjeként pedig civil „színben”. A furcsa csak az, mintha nem számítana sem érték, sem mérték, hogy mintha mindenki csak fizetős pozíciót és nem munkát keresne. Pedig lehet, hogy az elvégzett munkával jobban menne, ha már kitalálták ezt a munka alapú társadalmat. Sőt, az is lehet, hogy az elvégzett munkát talán még a választópolgárok is észrevennék, s megjegyeznék az elkövetőjét… De lehet más is ebben a helykeresős pártvilágban.

– Az MSZP-sek annyira gyűlölik a Fideszt, hogy inkább átlépnek a DK-ba – mondta a minap az egyik ismert somogyi, baloldali közéleti személyiség, aki visszavonulását azzal indokolta: nem hajlandó állandóan vitatkozni azokkal, akik munka nélkül akarnak pozíciót, miközben képtelenek egy épkézláb ötlet megfogalmazására. Persze van, akinek van ötlete. Van olyan somogyi város, ahol a jelölt éppen 74 éves korára jutott oda, hogy újra megpróbálja, ami fiatalabb korában még egyszer sem sikerült neki. Ezek szerint a tapasztalat sem mindig segít! Meg olyan is van, ahol a választáson induló civil(?) szervezet szinte valamennyi jelöltje DK-s, MSZP-s vagy jobbikos, helyi pártelnök, aktivista, vagyis „civil”… Szóval jól nézünk ki!

Azért, ha már itt tartunk egymás hülyének nézésében, akkor mi lenne, ha a digitális forradalom korszakában minden önmagát komolyan vevő jelölt fogna egy üres lapot, s leírná, hogy pontosan mit is tett eddig például Kaposvárért, a településéért, aztán megkérdezné a mesterséges intelligenciát, hogy mit ajánl: ki, hol és hova is induljon?

