– Aki lábra tud állni, tud mozogni, az menjen az épület első felébe – kiáltotta el az egyik mentőtiszt a kárhelyparancsnoki képzésen. A kaposvári Táncsics gimnázium diákjai szimulálták a sérülteket. A kaposvári mentőállomás a Magyar Vöröskereszt Somogyi Megyei Szervezetének székházában negyvennyolc mentőápolónak, mentőtisztnek szervezett három napos tanfolyamot.

Fotó: Lang Róbert

– Hétfőn az elméleti képzést tartottuk, kedden és szerdán pedig a gyakorlat kapott szerepet – mondta el Buni Roland, a kaposvári mentőállomás vezetője. Hozzátette: több kárhelyet szimuláltak és a triázsoknak osztályozniuk kellett a sérüléseket, ez alapján történt az ellátásuk és kimentésük.

Fazakas Ottó húsz éve dolgozik mentőápolóként, a fővárosban kezdte a szakmát, de már öt éve Kaposváron teljesít szolgálatot.

– A tömeges káreset triázsolását végezzük most, osztályozzuk a sérülteket, fekete, piros és zöld karszalagot kapnak – mondta el a mentőápoló. Hozzátette: először vesz rész ilyen képzésen. – Azért fontos számomra, mert bármikor befuthatunk tömeges balesetbe és nagyon hasznos instrukciókat kapunk, mi alapján járjunk el, végezzük munkánkat – jegyezte meg Fazakas Ottó.

Fotó: Lang Róbert

A terepasztalokon zsetonok jelezték a mentő-, tűzoltó- és rendőrautókat. Ezeket egy térképen kellett elhelyezniük a képzésen résztvevőnek.

– A kékek és a sárgák a mentőegységek, a pirosak a tűzoltók, a zöldek a rendőrök. Azt tanulják, hogy a kárhelyre hogyan álljanak, hol legyen a sérült vagy halott gyűjtőhely, hol parkoljanak a gépjárművek. Több megoldás is lehet, most ezeket tanulják a mentőápolók, mentőtisztek – sorolta Buni Roland. – Ilyen képzést eddig a fővárosban tartott az Országos Mentőszolgálat, Kaposváron most van először és aki mind elméletben, mind gyakorlatban jól teljesít, az megkapja a kárhelyparancsnoki képesítést. Ez jogosultságot ad arra, hogy tömegbalesetek esetén intézkedjen – emelte ki a kaposvári mentőállomás vezetője.