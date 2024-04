Izgatottan készültek a csapatok az Értékeink vármegyén innen hungarikum döntőjére, amelynek a felújított Vármegyeháza díszterme adott otthont. A diákokat Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke és Huszti Gábor alelnök köszöntötték. A gyerekek már két elődöntőn megmérették magukat, amelyeken online feladatokat oldottak meg.

Fotó: Muzslay Péter

– Az volt a célunk ezzel, hogy minél szélesebb körben szólítsuk meg a gyerekeket, hiszen ők már a világháló bűvöletében élnek – mondta a rendezvény főszervezője, Huszti Gábor vármegyei közgyűlési alelnök. Hozzátette: a hungarikum verseny lényege az, hogy a gyerekek megismerjék otthonukat, Somogy megyét.

Erre nagy hangsúlyt fektetnek, a tavaly is döntős Szennai Fekete László Általános Iskolában.

– Történelemtanárként fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek ne csak a tananyagot tudják, hanem a szűkebb környezetüket is megismerjék és ez a vetélkedő kimondottan jó arra, hogy nem csak Budapesten és külföldön vannak értékek, hanem a szűkebb környezetünkben is – mondta Krémuszné Tóth Erzsébet történelemtanár. – Mivel engem is érdekel a helytörténet, a diákok hallhatnak az urbáriumról, amikor Mária Teréziát tanulunk, a nemzetőr lajstromról, amikor 1848-ról tanulnak, de a világháborúkról is vannak anyagaim. Nyilván a Zselic, Szenna is nagyon gazdag kulturális értékekben és mi ebben élünk – tette hozzá a pedagógus.



Fotó: Muzslay Péter

A fiatalok számára a versenyre való felkészülés is nagyon hasznos volt, hiszen már ebből is sokat tanulhattak.

– Nem tudtam, hogy ilyen sok érték van Somogyban, mint a természeti környezet, a védett fajok, vagy éppen az épített, kulturális örökség – mondta kérdésünkre Németh Emília.