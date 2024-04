Az M7-es autópálya az elmúlt hetekben számos utazó számára vált kihívássá, miközben a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MKIF) elkezdte az országos szintre hozó felújítási munkákat.

Március 20-a óta a karbantartási tevékenységek nemcsak az autópálya főpályáját, hanem a csomópontokat és a kapcsolódó fel- és lehajtó ágakat is érintik, ami három benzinkút átmeneti bezárásához vezetett. Az érintett benzinkutak a Zalakomár, Balatonlelle és Sóstó pihenőhelynél találhatók, amelyek létfontosságúak lehetnek a horvát határtól Budapest felé utazók számára.

A főváros felé haladva, a keresztúri és a lepsényi pihenőhelyeknél továbbra is elérhetők az üzemanyagtöltő állomások. Az utazóknak érdemes figyelembe venniük, hogy a zalakomári benzinkút helyett a balatonkeresztúri állomáson lehet tankolni, ami 30 kilométeres pluszt jelenthet az útvonalukhoz, míg a balatonlellei zárás esetében a lepsényi kút jelent alternatívát, 55 kilométeres kitérővel. A szakaszon északabbra haladva a székesfehérvári, mindkét irányból elérhető töltőállomások is felújítási munkálatokat végeztek az üzemeltető, tulajdonos vállalat saját beruházásában. A felsorolt töltőállomások azért tartanak zárva, mert az azokhoz vezető le és felhajtó sávokat a szintre hozási munkálatok során javítaniuk kell.

– A tavalyi évben a munkáink főként a főpályát érintették, de ahol az utak állapota szükségessé teszi, ott az idén már a csomópontokat, valamint a le- és felhajtó ágakat is új burkolattal kell ellátnunk a régi, tönkrement aszfalt helyett – tájékoztatta a Sonline.hu-t Szimicsku László, az MKIF kommunikációs igazgatója. Előrehozott munkálatok a vakáció ideje alatt az M7-es autópályán Budapest és a Balaton között nem lesznek. A vállalat a mindenkori forgalomkorlátozásokat és tereléseket időben saját Facebook-oldalán, honlapján is közzéteszi és az Útinformnak is megküldi.