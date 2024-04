Nemcsak akarnak, hanem tesznek is érte! Ja, persze: ötven gyerek van az utcában – tudtuk meg a szószólóktól. Sok gyerek pedig sok öröm, de nagy ricsaj, s ígéretes jövő! S ez így van jól. Bizony ilyenkor nagy a zsivajban szinte meg sem hallani, mit is akarnak a gyerekek. Egy gyerek kívánsága többnyire határtalan, de az aranyhársfai szülők nem passzív szemlélői akarnak lenni a játszó gyermekeiknek, hanem "játszótársai", ehhez pedig valóban egyedi, többfunkciós közösségi térre van szükség. Nem vártak a szokásos közmeghallgatásig. Egy fiatal édesanya levelet írt a kaposvári polgármesternek, felvázolta, mit szeretnének, s még a jövőbeni közösségi tér helyét is kinézték.

Szita Károly ezután szétnézett a helyszínen, mert ahogy mondta, minden olyan kezdeményezést támogat, ami a közösségeket szolgálja. Egy videó tanúsága szerint alkut is kötött a szülőkkel: megnézik közösen, hogy mit tudnának tervezni, és a nyár végére építenek is valamit. Aranyélet az Aranyhárs utcában az együttjátszók közösségében? Lehetséges! Egy biztos: a közösségi tér olyan lesz, amilyet együtt csinálnak! A közösség is!