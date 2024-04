Este, hiszen csak akkor ért rá, lefekvés előtt ez volt az altatója. Akkoriban nagyon irigyeltem azt, aki tud olvasni, alig vártam, hogy én is megtanuljak majd az iskolában. Először a mesekönyvek világában merültem el, majd a nagymamámnál talált pöttyös könyveket imádtam. Bekucorodva a teraszon lévő kis karos­székbe órákra megszűnt köröttem a világ.

A 2000-es év után kiadott olvasnivalókat várják a könyvtárban

Manapság egyre kevesebbet lapozgatunk könyveket, teret hódítottak az elektronikus olvasnivalók. S bár egyre kevesebben, de azért még vagyunk, akik szeretik a papír illatát és könyvjelzővel megjelölni, hol is tartanak.

A minap a kaposvári könyvtár könyvgyűjtő akciót hirdetett, a 2000-es év után kiadott olvasnivalókat várják. Ezeket pár száz forintért eladják, a bevételből pedig gyerekek táborozását finanszírozza az alapítványuk. Így a diákok hasznos szabadidő-eltöltését segítik, és a kisnyugdíjasok is vásárolhatnak olcsón egy-egy jó kis olvasnivalót.

Nyakunkon a lomtalanítás időszaka. Évről évre szinte nincs olyan háztartás, amely előtt ne találnánk ilyenkor kidobott könyveket. Munkám során jártam olyan városrészben, ahol csodaszép enciklopédiák, képes úti kalauzok végezték a szemétgyűjtők mellett. Ha már nincs szükségünk ezekre, akkor ne dobjuk ki, ajándékozzuk el azokat. Biztos vagyok benne, találunk olyan ismerősöket, esetleg kisebb könyvtárakat, iskolákat, ahol nemcsak örülnek ezeknek, de új ismeretekre is szert tehetnek belőlük az új tulajdonosaik.