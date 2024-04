Habár az infláció tartogathat még idén meglepetéseket, az éves várt 4-5 százalék körüli értéket meghaladó pénzügyi eredményekre számítanak a hazai vállalkozások. „A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő 12 hónapos várakozásairól képet adó K&H kkv bizalmi index eredményei alapján 7,7 százalékos árbevétel-növekedéssel és 3,9 százalékos profitbővüléssel számolnak cégek. Ezek az értékek gyakorlatilag megfelelnek a tavaly év végi várakozásoknak, ugyanakkor az infláció erőteljes mérséklődése miatt ez az elmúlt két év legjobb értéke reálértéken. A pozitív elmozdulás abban is látható, hogy az előző negyedévi 17 százalékról 11 százalékra mérséklődött azoknak a vállalkozásoknak az aránya, akik bevétel-csökkenésre számítanak” – mutatta be az eredményeket Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés vezetője. A szektorokat tekintve az ipari cégek várakozásai a legkedvezőbbek: az ő esetükben 10-ből 9 cég vár nagyobb bevételt idén, ami átlagosan 8,2 százalékos árbevétel-növekedést jelent. A sor másik végén a kereskedelmi cégek vannak, körükben a legmagasabb ugyanis azoknak az aránya (15%), akik csökkenő árbevétellel terveznek idén, így összességében átlagosan 7,4 százalékos bevétel-növekedés várható a szektorban. A szolgáltató és a mezőgazdasági szektor jelenleg átlag körüli, 7,6, illetve 8,0 százalékos árbevétel-bővüléssel kalkulál. A profitnövekedésre vonatkozóan is az ipari cégek várakozásai a legkedvezőbbek, jóval átlag feletti, 5,4 százalékos nyereségbővülésre számítanak. A többi szektor esetében viszont változik a sorrend az árbevétel várakozásokhoz képest, mivel második helyen a kereskedelmi cégek állnak, 4,0 százalékos profitbővüléssel kalkulálva. Őket a mezőgazdasági cégek követik 3,7 százalékkal, a sort pedig a szolgáltató cégek zárják, csupán 3,2 százalékos nyereség-növekedéssel tervezve.

A beruházási hajlandóság szempontjából azonban egyelőre nem látható pozitív fejlemény, hetedik negyedéve 60 százalék körül van a fejlesztésben gondolkodó cégek aránya. Jelenleg a kkv-k 58 százaléka tervez beruházást a következő egy év során. Ezek közül az informatikai fejlesztések továbbra is az első helyen szerepelnek (26%), de a gépjárműpark megújítására is a vállalkozások 24 százaléka készül. A gépek, berendezések korszerűsítését, bővítését a cégek ötöde (20%) jelölte meg beruházási célként.