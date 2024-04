Lengyel Róbert, Siófok jelenlegi polgármestere a közösségi médiában, videóüzenetben jelentette be, hogy kilenc év városvezetés után újra megmérettetésre készül. A Becsülettel Siófokért Egyesület jelöltjeként a június 9-ei önkormányzati választásokon ismét indul a polgármesteri címért. Arról a videóban nem beszélt, hogy az ellenzéki pártok közül melyek azok, akik támogatják. 2019-ben ragaszkodott ahhoz, hogy valamennyi ellenzéki párt mögötte álljon. Azt is megtudtuk, hogy jelölti csapatát egy későbbi időpontban mutatja majd be.