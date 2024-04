Öt és fél évesen Emma az egyik kaposvári lovastábor legfiatalabb résztvevője. – A szülinapomra kaptam ajándékba a szüleimtől a tábort – mondta a kaposvári kislány. – Ma van az első nap, de már most nagyon jól érzem magam.

Rajta kívül még hét gyermek tölti itt a tavaszi szünetet.

– „Lesz egy lovam egy hétre” így neveztük el a tábort – mondta el Kisné Meiszterics Edit, a Meistro Lovasport Közhasznú Egyesület lovasoktatója. – Minden gyermek kapott egy lovat és egy pénzkeretet, melyet Meistro 50 ezer zabszemnek neveztek el a szervezők. Ebből kell kigazdálkodniuk a gyerekeknek a ló tartását, gondozását, élelmét, mozgatniuk is kell a lovat, de az egészségügyi problémákra is gondolniuk kell. Így igyekszünk megismertetni velük, hogy mire figyeljenek.

A Gyertyános-völgyi lovardában is birtokba vették a gyerekek a fedelest. – Keddtől csütörtökig várjuk a gyerekeket, naponta átlagosan húszan táboroznak nálunk, többségük visszatérő és nagy örömünkre fiúkból sincs hiány – mondta el Patakiné Kiss Katalin, a Korona Póni Klub vezetője. Hozzátette: a lovaglás mellett a gyerekek a lovas mesterségeket is megismerhetik, egy állatorvos például a fogreszelést mutatja be, de kirándulni is mennek lóháton. – A legfiatalabb táborozó öt, a legidősebb tizenhárom éves – tette hozzá Patakiné Kiss Katalin. – Sok szülő dolgozik ezen a héten, így nagy segítség nekik, hogy munkaidőben felügyelet alatt vannak a gyerekek és mellette élményt is szereznek.