A tavaszi szellő nemcsak friss levegőt, hanem új szabályokat is hozott a MÁV-VOLÁN csoportos utazásaiba. Ez a változás különösen fontos Somogy megyében, ahol a kirándulások a mindennapok részét képezik. Március elsejétől a gyerekcsoportok és kísérőik számára nyújtott díjmentes utazási lehetőség egy kis plusz figyelmet igényel, – amelynek megismertetésére a MÁV-Volán külön kampányt is indít – ez nem más, mint az előzetes regisztráció.

Ez a lépés egyfelől lehetőséget teremt arra, hogy a kirándulások zökkenőmentesebben, mindenki számára kellemesen valósuljanak meg. Másfelől viszont többletmunkával is jár a szervezők számára, hiszen a tervezett kirándulásokat mostantól jóval előre, pontos szabályok szerint kell bejelenteni.

De mit is jelent ez a gyakorlatban?

Egyszerűen fogalmazva: ha a Balaton körüli kirándulást vagy egy kaposvári múzeumlátogatást tervezünk csoportunk számára, akkor a vasúti, HÉV (ez megyénkben nem opcionális), vagy buszos utazást legalább 5, 7, illetve 15 nappal az utazás előtt be kell jelenteni. A csoportok számára kedvezőbb időpontok a hétköznapok, különösen a kedd, szerda és csütörtök, elkerülve ezzel a hétvégi tömeget és a csúcsidőszakokat.

A regisztrációs folyamat egyébként nem bonyolult: a MÁV-VOLÁN weboldalán pár kattintással és néhány adat megadásával már be is jelenthetjük a csoportos utazásunkat.

Mi a célja a MÁV-VOLÁN-csoportnak mindezzel?

Az új rendszerrel azt szeretné a vállalatcsoport elérni, hogy mindenki – a mindennap ingázóktól kezdve a nagyobb társaságokig – mindenki kényelmesen és gördülékenyen utazhasson. A változások nem csak a kirándulásszervezőknek, hanem minden utazónak előnyöket ígérnek: kevesebb késés, pontosabb menetrend és kellemesebb utazási élmény.