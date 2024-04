Az eseményen kutyaovi foglalkozás, engedelmes és puller-karika bemutató is volt. A nyílt napon több tucat kutyás vett részt. Rózsa Csaba, a Best Dog kaposvári kutyaiskola vezetője elmondta, elsősorban azoknak szervezték meg a foglalkozásokat, akik már tagjai a kutyaiskoláknak, de nem titkolt céljuk volt, hogy új gazdikat is toborozzanak.

– Aki állatot vásárol, néha divatból teszi, és az nem feltétlenül jó a kutyának – emelte ki Rózsa Csaba. – Ha egy felelős állattartó elhozza hozzánk kedvencét két-három hónapos korában, akkor megláthatja, hogy a foglalkozásaink által a kutya nyitottabb lesz a világra, nem ijed meg a dolgoktól, bátrabban viselkedik. A gazdák megtanulhatják, milyen szükségletei vannak az állatoknak, valamint hogyan kell megfelelően nevelni azokat – tette hozzá a kaposvári kutyaiskola vezetője. Rózsa Csaba arról is beszélt, aki a kutyás életstílust választja, annak naponta legalább 15 percet muszáj foglalkoznia kedvencével.