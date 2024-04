A lépcsőházban és a nyolcadik emelet folyosóján is érezni lehetett az égett illatot két nappal a tűzeset után. A lakásban azonban még jobban felerősödtek az égett műanyagra emlékeztető, fojtogató szagok. A látvány azonban még ennél is borzalmasabb volt ottjártunkkor. A korábban hófehér falak teljesen elfeketedtek, a műanyag tárgyak, eszközök megolvadtak, sok régi emlék, köztük fényképek pedig teljesen elégtek. Amit nem ért tűz és hő, az is használhatatlanná vált, mert az oltás miatt teljesen átnedvesedett, vagy annyira magába szívta az égett szagot, hogy ki kell majd dobni.

Fotó: Lang Róbert

– Ez volt a kedvenc bőrkabátom és a drága zakóm – mutatta a használhatatlanná vált ruháit a családfő, aki többször is elérzékenyült, amikor meglátta a megégett személyes holmijait. Felesége szemébe is könnyek szöktek, látva a konyhában és a fürdőben is megsemmisült, tönkrement eszközöket. A házaspár nehezen tudta szavakba önteni, milyen érzés kavarog bennük, ezért lányuk mesélte el, hogyan változott meg életük a tűzeset után.

Fotó: Lang Róbert

– Nekünk nem volt biztosításunk a bérlakásra, az önkormányzatnak azonban igen, az ingóságokat viszont nem fedezi – mondta Reha-Visnyei Veronika Júlia. – Annyit tudunk, hogy a lakást teljesen felújítják majd, mert a falakba is beivódott a szag. Szüleim addig átmenetileg nálunk laknak majd a Balatonon. Az önkormányzat igyekszik minden segítséget megadni, próbálnak egy másik lakást kiutalni nekik, de ez mind időbe telik. A tűzeset után nagyon sokan ajánlották fel segítségüket. Bútorokat, ruhákat, eszközöket akartak adni, viszont jelenleg az anyagi támogatás a legnagyobb segítség, mert egyelőre nem tudunk hova pakolni – tette hozzá Reha-Visnyei Veronika Júlia.

A családnak a 10403909-86755553-86671004 számlaszámon keresztül is lehet segíteni.