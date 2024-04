Így természetesen az út szélén eldobott, megrongált Tekergők is megjelent vasárnapra. A közösségi kerékpárbérlő rendszert üzemeltető cég feljelentéseket tesz. – Sajnos a használati fegyelem nem volt az igazi a hétvégén, a karbantartási csoportunk munkatársai rengeteg kerékpárt szedtek össze és helyeztek vissza a dokkolókba, mondta el Gaál Zsuzsanna, a Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője.

Nagy volt az érdeklődés.

Fotó: Lang Róbert

– A Virágfürdőnél és a vasútállomásnál 4500 forintos keret feltöltése nélkül vehették ki a kerékpárokat a felhasználók és fiatalok egy csoportja ráállt arra, hogy egész napra kibérelték a kerékpárt, vitték ameddig tartott a töltés és elhagyták. Sajnos sérülések is előfordultak, amelyek 90 százaléka ezen a két állomáson bérelt kerékpárokon jelentkezett. S szinte ezek mindegyike a nem rendeltetésszerű használatból fakadt, tette hozzá.

Letörték a kosarakat, lámpa, kormány elferdült, sárvédő elferdült. De olyanra is volt példa, hogy egész egyszerűen hazavitték a kerékpárokat.

– Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bérleti díj megfizetésével a felhasználók elfogadják az általános szerződési feltételeket, amelyekben szerepel, hogy egyszerre maximum egy ember használhatja a Tekergőt, valamint élő állatot tilos szállítani vele, a kosár 5 kilogramm teherbírású. De az is szerepel benne, hogy a kerékpárokat 14-18 év közötti gyerekek csak szülői felügyelettel használhatják, mondta Gaál Zsuzsanna.

Gyerekeknek nem ajánlott a Tekergőzés, hiszen egy járgány 34 kilós. (Fotóillusztráció)

Fotó: Lang Róbert

A használatból eredő problémák miatt feljelentéseket tesz az üzemeltető és ideiglenesen április 30-ig felfüggesztik a bankkártyás fizetés lehetőségét a Vasútállomásnál és a Virágfürdőnél található úgynevezett okososzlopokon.

– Ezzel szeretnénk kedvezni a kerékpárokat rendeltetésüknek megfelelően használóknak, mondta Gaál Zsuzsanna.

Az ügyvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tekergők 34 kilogrammosak, így gyerekeknek semmiképp sem ajánlott a használatuk. Ugyanis, ha lefékezzük a járművet, megszűnik az elektromos rásegítés és a biciklit meg kell tartani. Olyanra is volt példa, hogy gyerek használta a biciklit, aki a bérlés végén csak leugrott arról és a másik irányba hagyta eldőlni azt. Ebből is sérülés keletkezik, azzal pedig nem érdemes játszani, mivel a bringák holléte GPS jel alapján akkor is kideríthető, ha a jármű lemerült.

Nagy siker az indulás

Az első hétvégén több mint 1500 bérlést regisztráltak a Kaposvári Parkolási Kft.-nél amelyek több mint fele 5 percnél hosszabb volt, és egy bringás átlagosan 72 percig tekert az élénksárga színű kerékpárokkal. – A belvárosban jellemző volt az éjszakai használat is, főleg szombaton egészen a hajnali órákig szívesen közlekedtek velük a bulizók. A legkedveltebb célpont a jó idő miatt a Deseda volt.

Nem csak kirándulni, bevásárolni is használható

Regisztrációval és 4500 forintos keret feltöltésével kerékpárokat ki lehet bérelni, de lehet szüneteltetni, ha beugrunk boltba. Ilyenkor le tudjuk zárni és utána újra használatba venni, majd a bérlés végén újra dokkolóba helyezni. Erre az okososzlopoknál nincs mód, ott a kerékpárokat csak dokkolóba téve lehet leállítani.

A bérlés díja jelenleg fél óránként 6 forint, majd a tesztidőszak végén 350 forint lesz és Kaposvár Kártyával 280 forint.