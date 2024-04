A Zsinat lelkészi elnökéről zárt ülésen, titkos szavazással döntött a száztagú testület. A Zsinat elnökségi tanácsa korábban Pásztor Dánielt, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét javasolta lelkészi elnöknek, ő azonban az ezzel járó munkaterhet nem tudta vállalni. A szavazás után rendezett sajtótájékoztatón, melyen Balog Zoltán dunnamelléki püspök is részt vett elhangzott: Balog Zoltán február 16-án mondott le zsinati lelkészi elnöki tisztségéről, melyet a Zsinat a szerda délelőtti ülésen tudomásul vett.

Fotó: Marosi Gábor

Steinbach József a megválasztása után a sajtó képviselőinek úgy fogalmazott, alázattal, hittel, reménységgel, Jézus Krisztus ügye, és a református anyaszentegyház iránt elhívott szeretettel állt meg a zsinati tagok előtt, és áll a szélesebb nyilvánosság elé. A Zsinat tagjai úgy döntöttek, a következő két és fél évben megbízzák a lelkészi elnöki feladatokkal, de a szolgálatra nem készült. – Isten megtartó kegyelmében bízva, szeretett egyházunkért vállaltam el a jelölést – emelte ki a püspök.

– Szeretnénk bocsánatot kérni mindazoktól, akiket megbántottunk, akik csalódtak bennünk – hangsúlyozta Steinbach József. – Azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa javunkra a megpróbáltatásokat és újítson meg bennünket. Az elmúlt időszak arra indított bennünket, hogy több kérdést átgondoljunk. Fontos többek között az, miként vehet részt az egyház a közéletben úgy, hogy hiteles és egyetemes örömhírt hirdető, lelkigondozói, tantói és prófétai szolgálata ne sérüljön. Miként tud az egyház békességet teremteni, hidakat építeni, krisztusi szeretettel fordulva minden ember felé. Azok felé is, akik teljesen mást gondolnak, mint mi – mondta.

Elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás

A Zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a református egyházban és azon kívül is, eddig is, ezután is elfogadhatatlan bármiféle bántalmazás. A megrendülés időszaka után, feltámadott Urunkban bízva, az Ő szavára figyelve, egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni – tette hozzá. A tájékoztató után az újságírók Steinbach Józseftől és a másik három püspöktől sem kéredzhettek személyesen, mert a lelkészi elnöki nyilatkozat után a testület kivonult a teremből.