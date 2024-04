Második alkalommal hirdette meg a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu az Év somogyi ember és az Év somogyi sportolója szavazást. Kollégáink jelöltek arra érdemes példaképeket a közéletből, valamint sport világából. A jelölteket Góz Lilla újságíró köszöntötte a Vármegyeháza Xantus János termében, majd Biró Norbert házigazdaként fogadta a meghívottakat.

– Szükségünk van példaképekre Somogyban, fontos, hogy ismerjük őket és a Somogyi hírlap, valamint a Sonline ebben a munkában aktívan részt vállalt, mondta a közgyűlés elnöke.

Balogh Orsolya díjaztott és Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke Fotó: Muzslay Péter

A szerkesztőségünkéhez hasonló civil kezdeményezések közösséget is építenek. – Évről-évre jelennek meg magán szervezésű kitüntető címek a városban, amelyek alkalmasak arra, hogy a közönséget bevonva lehetőséget biztosítsanak kiemelkedő somogyi teljesítményeknek, hogy minél szélesebb körben kapjanak nyilvánosságot – mondta Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere.

Olyan kiemelkedő teljesítményű somogyiakat díjaztunk, akik nem kérkednek tevékenységükkel, sőt általában a rivaldafényt elkerülve tevékenykednek. Így tett az Év embere díj nyertese Stier Dominik is, aki barátaival, rokonaival gyűjtést szervez rászorulók számára. – Karácsony előtt kezdtünk gyűjtésbe és 700 ezer forint jött össze, amelyből mintegy 200 adag meleg ételt tudtunk szétosztani hajléktalanoknak és élelmiszeradománnyal is segítettünk nélkülözőknek. A mai napig gyűjtök játékokat és adományokat. De úgy érzem ez a díj nem egyedül az enyém – mondta a mindössze 18 éves kaposvári fiatalember.