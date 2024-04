Az otthonfelújítás komoly, sokszor összehangolt szervezést igényel, ugyanakkor a magyarok nem félnek tőle: a környezetüket megújítók többsége akár évente vagy 2-4 évente is belevág egy ilyen projektbe. A Praktiker a magyarok otthonfelújítási szokásainak megismerése érdekében országos reprezentatív kutatást készített az érintettek, tehát az elmúlt években vagy jelenleg felújítást végzők és tervezők körében. Az országos hálózattal rendelkező magyar barkácsáruházlánc célja a Praktiker Otthonfelújítási Kutatás elkészítésével, hogy jobban megismerje a vásárlók helyzetét és szokásait, ezáltal még jobban segíthesse őket szakértői tanácsokkal a megfelelő termékek kiválasztásában, környezetük megújításában. Az eredmények megmutatták, hogy otthonuk megújításakor többen a „sok kicsi sokra megy” elvét alkalmazzák: inkább gyakrabban vágnak bele kisebb felújításokba és fokozatosan újítják meg otthonukat. Ilyenkor szívesen választják a nagy áruválasztékkal rendelkező, alapanyagokat és szerszámokat, valamint szakértői támogatást egyaránt kínáló barkácsáruházakat.

Az eredmények szerint az otthonfelújítást végzők vagy tervezők többsége (62%) 100 ezer és 2 millió forint közötti összeget költ vagy tervez kiadni környezete megújítására. A tapasztalatok alapján már néhány százezer forintból is látványos eredményeket lehet elérni, például a falak festésével, egy-egy szoba, esetleg a vizes helyiségek kisebb átalakításával. Ezt a Praktiker áruházi eladási tapasztalatai is alátámasztják, hiszen keresett termékek a különböző fal- és fafestékek, laminált padlók vagy szaniterek. Az elmúlt években egyre népszerűbb energiatakarékossági szempontok miatti korszerűsítés már inkább a milliós kategóriába esik: például vizes berendezések, néhány nyílászáró, esetleg kisebb felületek szigetelésének cseréje. A válaszadók 24 százaléka jelezte, hogy 2-5 millió, 8 százalékuk 5-10 millió, 6 százalékuk pedig akár 10 millió forint feletti összeget is költ vagy tervez kiadni a felújításra. Ők már komplexebb, jellemzően több (villamossági, fűtési) rendszert is érintő korszerűsítést, valamint esztétikai frissítést is végeznek otthonukon, így számukra még fontosabb az áruházakban elérhető szakértői támogatás.

A Praktiker Otthonfelújítási Kutatás eredményei alapján a legtöbben (78%) főként saját megtakarításaikat használják a finanszírozáshoz, a válaszadók 41,6 százaléka ugyanakkor részben vagy egészben egyéb forrásokat (pl. hitel) vesz igénybe a felújítás költségeinek fedezéséhez, családi, baráti segítséget pedig 8,2 százalékuk említett.

Az otthonfelújításban érintettek jellemzően néhány évente szánnak legalább néhány százezer forintot ilyen tevékenységre. A legtöbben, vagyis a válaszadók 41 százaléka 2-4 éves gyakoriságot említett, ugyanakkor a megkérdezettek közel harmada (31,8%) évente legalább egyszer vagy évente akár többször is belevág kisebb felújításokba. Ezek az eredmények megerősítik a Praktiker áruházi tapasztalatait: a vásárlók jellemzően kisebb részfelújításokat végeznek otthonukon akár néhány évente, és ritkábbak a komplexebb, teljes rendszereket, kül- és belcsínt egyaránt érintő felújítások. Ugyanakkor a kisebb, többször elvégzett, költséghatékony felújításokkal, akár szobáról-szobára haladva is látványos eredményeket lehet elérni néhány év alatt.

A kutatás eredményei rávilágítanak arra, hogy otthonunk kisebb vagy nagyobb felújítása alapos pénzügyi és logisztikai tervezést igényel. A magyar tulajdonban lévő barkácsáruház ennek megfelelően a jövőben is széles termékválasztékkal, valamint szakértői tanácsokkal is segíti vásárlóit a megfelelő szerszámok, alapanyagok kiválasztásában.