Az elmúlt években már olyan méreteket öltött a turistaforgalom a Balatonnál, hogy több településen is fizetőparkolást vezettek be. Hol nem olyan régen, míg másutt már a tanácsi időszakban is voltak nyomai a parkolózónáknak. – Balatonföldváron a megyei tanács 1975-ös határozata állapította meg a fizetős parkolást, úgyhogy nem mi találtuk fel – mondta Holovits Huba balatonföldvári polgármester. – A kulturált parkolási körülmények kialakítása és a fizetőzónák kijelölése óta sokkal kezelhetőbb a nyári forgalom. Előtte mindenki oda és úgy tette le a kocsiját, ahova tudta – fogalmazott a városvezető. Balatonföldváron minimális, 10 százalékos emelésre számíthatnak az autósok a parkolódíjakban, de a zónák változatlanok.

Zamárdiban sem a parkolódíjak, sem a zónák nem változnak, ahogy Balatonbogláron is a megszokott helyeken válthatunk jegyet. – A parton 400 forint az óránkénti díj, míg a város többi részén a Várdombon és a Gömbkilátónál 300 forint, amelyet a helyi lakosoknak nem kell megfizetni, a helyi vállalkozóknak és ingatlantulajdonosoknak kedvezményes bérletváltásra van lehetőségük – mondta Mészáros Miklós polgármester. Kiemelte: 100 millió forintos éves bevételt jelent a fizetős parkolás Balatonboglár költségvetésében, amelyet a város közterületeinek gondozására fordítanak.

A legtöbb településen ez a vendégek parkolóforintjainak sorsa. Siófokon ez éves szinten 250 millió forintot jelent a város büdzséjében, közölte kérdésünkre a siófoki városháza. A nyár fővárosában sem változik a parkolás díja ezen a nyáron, tették hozzá.

A fizetőparkolók díja Fonyódon sem változik, sőt az idei évben is biztosít az önkormányzat ingyenes várakozási lehetőséget. – A tavalyi évben béreltünk először a MÁV Zrt.-től egy területet a művelődési házzal szemben, ahol 200 autónak biztosítunk ingyenes parkolási lehetőséget – hívta fel a figyelmet Erdei Barnabás alpolgármester.