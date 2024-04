Az idei évben, május 2. és 5. között rendezik meg a XVIII. NN Ultrabalatont, amely nem csupán a sport szerelmeseit vonzza, hanem azokat is, akik a környezetvédelmet és a karitatív eszméket is magukénak vallják. A BioTechUSA és az NN Ultrabalaton együttműködésében szervezett jótékonysági programban a versenyzők időmérő chipjeik letéti díját karitatív célokra ajánlják fel. Az idei év újdonsága, hogy a vállalat az összegyűjtött adományokat összesen 15 millió forinttal egészíti ki.

Az egészségügy a fókuszban

A szervezők idén is az egészségügyi célokat, intézményeket, civil szervezeteket kívánják támogatni, amire több mint 1000 javaslat érkezett. Ezek közül közönségszavazás útján hat intézmény választottak ki. Idén a döntőbe jutott szervezetek között a legtöbb szavazatot a Konduktív Óvodáért Alapítvány, az Őrzők Alapítvány és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet kapta. Az intézmények az adományokat kulcsfontosságú rehabilitációs és diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint kórházi épületek modernizálására fordítanak.

A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre is. A váltópontokon egyszer használatos műanyag poharak helyett alternatív megoldásokkal igyekeznek majd csökkenteni ökológiai lábnyomukat és a szemetet is szelektíven gyűjtik a verseny ideje alatt.

Nemzetközi érdeklődés és tétemelés az idei NN Ultrabalatonon

Az idei NN Ultrabalaton nemzetközi jellege is erősödik, hiszen idén a résztvevők több mint 20 különböző országból érkeznek, köztük olyan távoli helyekről mint Dél-Korea és Kanada. Az ultramaratonon egyénileg vagy váltó formájában is teljesíthető a táv, de lehetőséget biztosít kisebb csapatok indulására is, hogy mindenki megtalálhassa a neki legjobban megfelelő formációt.

Külön érdekesség, hogy az NN UB egyik ikonikus alakja, Takács Krisztián „Csipi”, – aki tavaly miután lekerékpározott a fővárosból, majd a körbefutás után még vissza is kerékpározott Budapestre – az idei évben tovább emeli a tétet. Tervei szerint, miután teljesíti a több mint 200 kilométeres távot, alvás nélkül újra nekivág a körnek, azaz egymás után kétszer akarja lefutni Magyarország egyik legpatinásabb ultraversenyét a jótékonyság jegyében.

A Balatonfüredről startoló verseny minden résztvevő számára egyedi kihívást és lehetőséget jelent, hogy túllépjenek saját korlátainkon, miközben hozzájárulnak a nagyobb jóhoz. Az NN Ultrabalaton tehát több mint egy ultramaraton: egy ünnepe a sportnak, az összefogásnak és a jótékonyságnak.