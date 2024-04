A pillangó a lélek és az újjászületés szimbóluma, a tavasz üzenete és vidámsága pedig a miénk – írta közösségi oldalán a kaposvári Kovács Kata, aki rendszeresen meglepi maga készítette ajándékaival a vármegyeszékhely lakóit. Kiderült, hogy ezúttal is meglepetéssel készül a városlakók számára. Már elkészültek azok a bájos textilpillangók, amelyeket a mezítlábas illatösvényen, a Városligetben tesz ki szombat délelőtt. Az ajándékokból bárki vihet magának. Közösségi oldalán azt írta, hogy a színes pillangók között lesz kisebb és nagyobb is, minden korosztály megtalálja majd a neki tetszőt. Az apró pillangók a sok kis jóság hírét hordozzák magukkal, a méretesebb tex­tilajándékok pedig a ritka, nagyon jó cselekedeteket. A húsvét sem múlhatott el az ajándékai nélkül: akkor a kaposvári játszótereken rejtett el ajándékokat, édesség, textilnyuszi és táska is várta a városlakókat.





Fotó: MW