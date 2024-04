Siófok is felébred téli álmából, hogy megünnepelje a nyár közeledtét. A Pünkösdi Szezonnyitó a Siófoki Nagystrandon nem csupán egy eseményt ígért, hanem felhőtlen szórakozást, ahol minden korosztály megtalálja a számára való kikapcsolódást.

Új helyszínen a pünkösdi szezonnyitó

A Balaton partján, a Siófoki Nagystrandon idén új környezetben bontakozik ki a Pünkösdi Szezonnyitó, amely május 17. és 20. között várja a kikapcsolódni vágyókat. A programkínálat sokszínűsége és a minőségi szórakoztatás ígérete teszi ezt az eseményt kihagyhatatlanná.

Zene, bor, gasztronómia – minden, ami szem-szájnak ingere: A Plázs megújult nagyszínpadán a zenei élet jeles képviselői lépnek fel, köztük a Blahalouisiana, a Hooligans és a TNT, DJ. Dominique, akik ingyenes koncertekkel ajándékozzák meg a látogatókat. A zenei csemegék mellett a balatoni borok és a helyi gasztronómiai specialitások is garantálják, hogy a Pünkösdi Szezonnyitó ízekben és hangulatban is felejthetetlen maradjon.

Családi élmények a Balaton parton

Nem csak a felnőttek, hanem a legkisebbek számára is színes programokkal készülnek a Pünkösdi Szezonnyitón. Az óriás akadálypálya, a légi bemutató és a számtalan szabadidős lehetőség mellett a családi napok során színpadra lép az Iszkiri Zenekar, Tompeti és Barátai, valamint Füredi Niki is, hogy a gyerekeknek is feledhetetlen élményt nyújtsanak.

Siófokon a Pünkösdi Szezonnyitóval újra megnyílik a kapu a nyár felé a Siófoki Nagystrandon, ahol a Balaton partján, családok, barátok készülhetnek fel a nyári szezonra ezernyi élménnyel, nevetéssel és felejthetetlen pillanatokkal. Ne maradjanak le róla!