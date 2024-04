A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint április 7-től több mint 40 vasútvonalon alkalmazkodik még jobban a MÁV–Volán-csoport 2023–2024-es menetrendje a munkába és iskolába járási, illetve a hazautazási és átszállási szokásokhoz.

– A Pécs és Keszthely között közlekedő, Pécsről 8 óra 10-kor induló és Keszthelyről 16 óra 25-kor induló Fenyves expressz­vonat közlekedési időszaka a csoportos utazások kiszolgálása érdekében kibővül – derült ki a vasúttársaság tájékoztatójából. Április 7-től április 30-ig, továbbá az utószezon végétől november 3-ig szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, míg május elsejétől az utószezon végéig naponta közlekedik. A vonatok megállnak Kapostüskevár megállóhelyen is. A Fenyves expressz közlekedési napjain a Kaposvárról Fonyódra 16 óra 53-kor induló vonat menetrendje is változik. Vasárnapi napokon a Pápa, Celldömölk, Tapolca térségéből Pécsre irányuló diákforgalmat kiszolgáló Helikon InterRégió a tanév rendjéhez igazodva június 21-ig valamint szeptember 2-től közlekedik Győr és Pécs között, Győrből 13.11-kor indul.

A Dombóvár–Gyékényes vonalon a következő vonatok közlekednek május elsején és október 23-án is: a Dombóvárról Gyékényesre 4 óra 17-kor induló vonat, a Dombóvárról Gyékényesre 21 óra 59-kor, illetve a Nagykanizsáról Dombóvárra 20 óra 59-kor induló vonat. A Szombathely–Nagykanizsa–Pécs vonalon az alábbi járatok közlekednek május elsején és október 23-án is: a Pécsről Barcsra 22 óra 44-kor, illetve a Barcsról Pécsre 3 óra 50-kor induló vonat.