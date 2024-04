Repa Imre professzor a Rumi György-teremben összegyűlt hallgatóságnak a program felelősekén elmondta, hogy habár Puskás Bélát sokan a Somogy Temetkezési Kft.-ről ismerik több helytörténeti kötet fűződik a nevéhez.

-Mindennapi munkája mellett Somogy és Kaposvár helytörténetére fókuszált. Írt Kaposfüredről, Kaposszerdahely­ről, Kadarkútról is könyveket, de Szentgáloskérről, Várdáról és Patalomról is.

Az előadás során az érdeklődők betekintést nyerhettek Kaposvár és Somogy helytörténetébe.

Puskás Béla a többi között arról is mesélt, hogy Somogyvár milyen küzdelmek árán lett nemzeti emlékhely. Rámutatott, ehhez nagyban hozzájárult Móring József Attila országgyűlési képviselő munkája. Hatvanhét történelmi emlékhely van, köztük Somogyvár. Az érdeklődők arról is hallhattak, mely értékek gyarapítják a Somogy Vármegyei Értéktárat, mindezeket fotókon is bemutata az Egészség Szabadegyetem hallgatóságának.