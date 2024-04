Az idén 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve a Szakma Szár Fesztivált, amelyre 2024. április 24-26. között kerül sor, Budapesten. Az ezzel kapcsolatos megállapodást, hasonlóan a korábbi évekhez, az idei évben is megkötötte a két kamara. Győrffy Balázs, a NAK és Parragh László, a főszervező MKIK elnöke 2024. április 9-én erősítette meg aláírásával az együttműködést. A közös szervezés célja a szakképzés népszerűsítése, versenyképességének megerősítése.

A területi kamarák és az MKIK országos pályaorientációs tevékenységnek is köszönhető, hogy nő a szakképzés népszerűsége. A motiváció fenntartásában jelentős szerepük van az iskoláknak és a duális képzőhelyeknek ugyanúgy, mint az ágazati képzőközpontoknak, akikkel szorosan együttműködnek a kamarák. A hangsúly a szakmai fejlődésen, a biztosabb és stabilabb jövőképen van, hiszen az iskolapadból már szakmai tudással lépnek ki a versenypiacra a szakmai képzésben résztvevők. A Szakma Sztár Fesztivál kiemelt célja a szakképzés népszerűsítése, bemutatása mellett, hogy támogassa a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, utat mutasson a felnövekvő generáció számára, valamint elősegítse a szakképzésben kiemelkedő tehetségek jövőbeni gondozását – emelte ki Parragh László.

– A jövőre való felkészülés már zsenge korban elkezdődik, és a mi felelősségünk − felnőtteké, szülőké, döntéshozóké −, hogy olyan irányba ösztönözzük gyermekeinket, amellyel egyrészt megágyaznak a saját boldogulásuknak, másrészt hozzájárulnak Magyarország sikeréhez, gyarapodásához. Ki kell tárnunk a fiatalok előtt a lehetőségek kapuit, meg kell mutatnunk az egyes szakmák szépségeit. A Szakma Sztár Fesztiválon a saját szemükkel láthatják, hogy például milyen áldásos a pék szakma, milyen kreatív a virágkötészet, mennyi szépséget rejt a gazda munkája – hangsúlyozta Győrffy Balázs.

A NAK közreműködésével a rendezvényen 21 agrárszakma mutatkozik be. A somogyi fiatalok megismerkedhetnek az állattenyésztő és állategészségügyi technikus, az élelmiszeripari analitikus, az erdésztechnikus munkájával, de betekintést nyerhetnek a földmérő, a földügyi és térinformatikai technikus, a környezetvédelmi technikus szakmába is. E mellett bemutatkozik a parképítő és fenntartó technikus, a mezőgazdasági gépésztechnikus, az édességkészítő, az erdőművelő-fakitermelő, az állattenyésztő, a lovász, a növénytermesztő, a hentes és húskészítmény-készítő, a kertész, a mezőgazdasági gépész, a pék, a pék-cukrász és a szőlész-borász szakma is.

Az agrárszakmákon kívül összesen 57 szakmában kerül sor az MKIK szervezésében a Szakma Kiváló Tanulója Versenyre, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre, valamint a WorldSkills Hungary nemzeti döntőire és bemutatóira. A pályaválasztás előtt álló látogatók a versenyek megtekintése mellett megismerkedhetnek a szakmák sajátosságaival, szórakoztató, interaktív programok keretében kipróbálhatják rátermettségüket, kreativitásukat, ügyességüket, vagy éppen érdekes szakmai bemutatókat tekinthetnek meg kiváló szakemberek tolmácsolásában.

Az esemény támogatóiként megjelennek olyan gazdálkodó szervezetek, akik a duális képzés keretében maguk is aktív szereplői a szakképzésnek.

További információk: https://szakmasztar.hu/