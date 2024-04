A juhokról, a nyulakról, a szarvasmarhákról és a lótartásról is tartottak előadást a diákok. Népszerű volt még a növénytermesztés, a vidékfejlesztés, a vadászat és a kertészeti termesztés is. A megmérettetésre tizenöt iskolából érkeztek tanulók. Szűcs Dóra a kiskunfélegyházi mezőgazdasági iskola diákja saját lovának történetét dolgozta fel. – Azt mutattam be, hogy milyen nehézségeken mentem keresztül, amíg belovagoltam – mondta. – Rossz helyről jutottunk hozzá a lóhoz. Nem lehetett hozzáérni, nagyon félt az emberektől. Azon dolgoztam, hogy ezeket megszüntessem. Odáig jutottam, hogy megszelídítettem és most már mások is lovagolnak rajta – tette hozzá a kiskunfélegyházi diák.

Szász Roland is az Alföldről érkezett a versenyre. A középiskolás a fehér tv-paprika termesztésről és családi gazdaságukról tartott előadást.

Azért is jelentkeztem a versenyre, mert tovább akarom vinni a gazdaságunkat, és szeretném tudni, hogy mennyire jó a tudásom.

– mondta a diák. – Külön anyagot nem használtam a kutatásomhoz, hanem saját kútfőből, a szüleim segítségével készültem fel. Azt mutattam be, hogy talajmarózás helyett érdemesebb a forgatást használni, mert akkor a talajt tudjuk szellőztetni – emelte ki a versenyző.

Szabó Nóra Csenge a kaposvári mezőgazdasági iskola tanulója a drónos növényvédelmet kutatta az elmúlt egy évben. A diák arra jött rá, hogy ezzel a módszerrel sokkal költséghatékonyabban és természet-barátabb módon lehet felmérni az esetleges problémákat, károkat.

Plusz pontokat ért a jó előadás Princz Zoltán a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója elmondta, az emlékverseny elsődleges célja, hogy „megtalálják” a tehetséges tanulókat és segítség őket abban, hogy szakterületükön még jobbá váljanak. Hozzátette, az első három helyezett többletpontot kap majd az egyetemi felvételin. A szekciónkénti legjobbak pedig bemutatkozhatnak a májusi MATE diákköri konferencián. A versenyzőket és felkészítőiket Gombos Péter a MATE Kaposvári Campusának főigazgató-helyettes és Dér Tamás Kaposvár alpolgármestere is köszöntötte. A megmérettetés előtt megkoszorúzták a verseny névadójának emléktábláját, majd Horn Péter akadémikus tartott előadást Guba Sándorról.

26. GUBA SÁNDOR EMLÉKVERSENY - EREDMÉNYEK

I. szekció (Állattenyésztés napjainkban)

SZATMÁRI LÁZÁR - DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ TECHNIKUMA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA, DEBRECEN (felkészítő tanár: Nagy Edina) SZALAI IZABELLA – KŐSZEGI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KŐSZEG (felkészítő tanár: Fazekasné Marton Mónika) BUDAI BRIGITTA – DÉLI ASZC, CSAPÓ DÁNIEL MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, SZEKSZÁRD (felkészítő tanár: Király Gábor)

II. szekció (Szántóföldi növénytermesztés napjainkban)

SZABÓ NÓRA CSENGE – MATE MÓRICZ ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KAPOSVÁR (felkészítő tanár: Horváthné Petrás Viktória) LÉBER MÁTÉ – LETENYEY LAJOS GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, FELCSÚT (felkészítő tanár: Kulcsár Beáta és Csiba Zoltán) PETRUSZ PÉTER – DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ TECHNIKUMA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA, DEBRECEN (felkészítő tanár: Nagy Edina)

III. szekció

(Alternatív jövedelemszerzés, vidékfejlesztés, vadgazdálkodás)

FERENCZI MARCELL JÓZSEF – LETENYEY LAJOS GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, FELCSÚT (felkészítő tanár: Kulcsár Beáta és Virágh Zoltán) DERZSÉNYI GERGŐ PÉTER – DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ TECHNIKUMA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA, DEBRECEN (felkészítő tanár: Herpergel Zoltán Péter) BACH BENCE – MATE MÓRICZ ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KAPOSVÁR (felkészítő tanár: Dr. Varga Dániel)

IV. szekció

(Lótenyésztés, lótartás, ló- és lovassportok, hagyományok)

PÁL ZSANKA – KŐSZEGI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KŐSZEG (felkészítő tanár: Fazekasné Marton Mónika) BÍRÓ LANA MILA – UJHELYI KÍRA – KISALFÖLDI ASZC PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR LOVAS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, BÁBOLNA (Rásky Péter) VÁGÓ MIRA SÁRA – MATE MÓRICZ ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KAPOSVÁR (felkészítő: Fáró Mirella gyakorlatvezető)