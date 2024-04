Vannak új belépők az üzemeltetők közt

Bérdi Dániel március 15-én nyitotta meg vendéglátóegységét Kaposváron. – Szerettünk volna egy olyan büfét nyitni, ahol a vendégek az egyéb ételek és italok mellett saját borainkat is kóstolhatják – mondta el a kaposvári borász, aki életében először nyitott vendéglátóegységet. Elmesélte azt is, hogy nagyszülei a hatvanas évektől foglalkoztak borkészítéssel, és már egész kisgyerekként járt velük a birtokra. A jövőben a hét minden napján szeretnének nyitva lenni, és a jó időben természetesen teraszt is berendeztek büféjüknél. – A kirakott asztalok és székek után fizetünk területfoglalási díjat, de reményeink szerint megéri majd a befektetés – tette hozzá Bérdi Dániel.