– Jelentős kitörési pontja Somogy fővárosának a mobilitás és az energetika kapcsolódása és javaslom, közösen kutassuk a karbonsemleges megoldásokat – mondta el köszöntőjében Mészáros Virág, a Humda Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség (HUMDA) vezérigazgatója a Kaposvár Arénában szervezett szakmai napon. Dér Tamás, Kaposvár alpolgármester kiemelte: az környezetbarát fejlesztések és az energiatakarékosság kiemelt szempont a város működésének tekintetében.

Fotó: Lang Róbert

Gombos Péter, a Magyar Agár-és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese köszöntőjében kiemelte: 2019-ben fogalmazódott meg, hogy a somogyi megyeszékhelyen műszaki képzésekre van szükség, hamarosan az első osztályok végeznek is. – Nekünk kiemelt feladatunk, hogy biztosítsuk az utánpótlást a somogyi vállalatok számára és bízunk benne, hogy olyan innovatív ötletekről is beszámolhatunk, amelyet hallgatóink alkottak meg.

Csapóné Bozsoki Mariann, a Kaposvári Közlekedési Zrt. telephelyvezetője elmondta: arra törekednek a városban, hogy minél közelebb kerüljenek káros anyag kibocsájtás terén a zéró emisszióhoz. – 2015-ben 40 új autóbuszt szereztünk be, ezeket biogázzal üzemeltetjük. Szerelőinket folyamatosan képezzük, hogy a hibrid és elektromos járművek javítását is ismerjék meg és 6,7 milliárd forintból 15 elektromos autóbusz beszerzését tervezzük. Szeretnénk okos megállókat és elektromos jegyrendszert kialakítani – mondta el a telephelyvezető.

Fotó: Lang Róbert

Az elmúlt napokban bárki kipróbálhatta a hidrogén meghajtású autóbuszt, csütörtökön Kaposvári Aréna előtt várta az utasokat, a járatot Szabó Veronika vezette. – A hidrogén meghajtású buszt ötödik napja irányítom, az utasok szerint nagyon kényelmes. Azt tapasztaltam, hogy sokkal halkabb és a tankolás sem okoz problémát a Cseri úti töltőállomáson – mondta el a sofőr.

Fotó: Lang Róbert

A megnyitót után kerekasztal beszélgetések keretében vitatták meg a környezetbarát tömegközlekedés lehetőségeit az érintettek, a rendezvény pályaorientációs részén somogyi, tolnai és fejér vármegyei középiskolai diákok és egyetemi hallgatók is részt vettek.